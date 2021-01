ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Mittwoch, 27. Januar 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Prof. Dr. med. Gustav Dobos, Aktuelle Untersuchungen zu Corona Hilfe für Menschen im Lockdown - Was Naturmedizin bewirken kann Werkzeug clever verstaut - Tipps von Handwerksprofi Mick Wewers Vegan aufgeklärt - heute: Putzmittel - Infos zu veganer Lebensweise Kartoffelklößchen auf Tomatenragout - Veganes Rezept von Armin Roßmeier Mundspülungen im Test - Welche sind empfehlenswert? Mittwoch, 27. Januar 2021, 12.35 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Diskussion um Impfpflicht - Was sagt das Personal im Altenheim? Expedition: Berlin, Florakiez - Der Traum von einer Ziegenherde Küchenträume - Nancys Sauerteig-Körnerbrot Mittwoch, 27. Januar 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Story: Deutsche Auswanderer - Rasierpinsel aus Olivenholz Mittwoch, 27. Januar 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Erinnerungen an Joseph Hannesschläger - Kollege Max Müller im Interview Haute Couture aus Paris - Blick ins Atelier von Julien Fournié Mittwoch, 27. Januar 2021, 22.15 Uhr auslandsjournal Moderation: Antje Pieper Nawalnys Kampf gegen den Kreml - Gift, Haft und Videos England: Pauken in der Pandemie - Die abgehängten Schüler Wer ist Kamala Harris? - Amerikas anderes Gesicht Hipper Glanz in Bad Gastein - Comeback mit Corona

