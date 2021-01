ZDF

Donnerstag, 28. Januar 2021, 0.45 Uhr

Filmgorillas

Das Film- und Serienmagazin

mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert

Steven Gätjen bespricht mit Daniel Schröckert den Streaming-Neustart "Palmer", in dem sich Justin Timberlake in der Rolle des Ex-Sträflings Palmer mit einem kleinen Jungen anfreundet.

Anschließend sprechen Silke Schröckert und Anne Wernicke am Beispiel mehrerer Zeichentrickfilme von "Bambi" bis "Anastasia" über das Thema "Elterntod in Kinderfilmen" und die Frage, warum gerade dieses Motiv in Filmen für die jüngsten Zuschauer so häufig vorkommt.

Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst, immer donnerstags gegen 0.45 Uhr.

