Mitteldeutsche Zeitung zu digitalen Stromzählern

Ab Montag werden nun erstmals intelligente Messsysteme eingeführt. Größere Stromverbraucher erhalten digitale Stromzähler, die mit dem Netzbetreiber kommunizieren können. Der Mehrwert ist vorerst jedoch gering, die Kosten dafür hoch. Bis zu 200 Euro kosten die Zähler im Jahr, die nun eine tägliche Abfrage des Verbrauchs ermöglichen. Modelle für variable Stromtarife gibt es - da die gesetzliche Grundlage fehlt - noch nicht. Der Weg in die neue Energiewelt verläuft in Deutschland schleppend. Politik und Energieversorger begründen das mit der Angst vor Hacker-Angriffen. Die Stromversorgung ist sensibel. Gründlichkeit geht hier vor Schnelligkeit. Das ist auch richtig. Doch mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, die wetterabhängig mal mehr und mal weniger Strom liefern, wird eine intelligente Steuerung des Stromverbrauchs immer wichtiger. Die Zeit drängt also.

