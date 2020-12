ZDF

"Früher war alles besser! Oder?": ZDF-Doku auf Zeitreise

Coronapandemie, Klimawandel, rasend schnelle Veränderungen - die Zeiten sind komplizierter geworden. War es früher nicht gemütlicher, verlässlicher, beständiger als heute? Den Spruch "Früher war alles besser!" kennt jeder. Doch wie fällt der Vergleich zwischen der Zeit ab den 1960er-Jahren und heute wirklich aus? Gab es tatsächlich mehr Zusammenhalt, weiße Weihnachten und ein besseres Fernsehprogramm? "ZDFzeit" reist am Dienstag, 15. Dezember 2020, 20.15 Uhr, in die Vergangenheit und checkt die "gute alte Zeit" im Vergleich zu heute. Die Doku "Früher war alles besser! Oder? - Wertarbeit und weiße Weihnacht" steht ab Dienstag, 15. Dezember 2020, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Der Mainzer Historiker Andreas Rödder ist überzeugt davon, dass die Erinnerungen oft nur ein Zerrbild der Vergangenheit darstellen. "Gerade in Krisen sehnen wir uns verstärkt nach Stabilität, und in der abgeschlossenen Vergangenheit meinen wir, sie zu finden." Trügt die Erinnerung, wenn man darauf besteht, dass Dinge damals haltbarer und die Menschen netter zueinander waren? Gab es nicht viel mehr Schnee im Winter, ganz abgesehen vom Lametta an den Weihnachtsbäumen? Viele Thesen über "damals" beginnen zu wackeln, je genauer man hinschaut. Und doch hat jeder seine eigene Geschichte einzubringen: Bülent Ceylan, Victoria Herrmann, Oliver Kalkofe, Inka Friedrich und Walter Plathe gehören zu den vielen Zeitzeugen, die das ZDF befragt hat, um ein für alle Mal zu klären: Früher war alles besser! Oder? Im November 2017 checkte "ZDFzeit" erstmals in einer "Früher war alles besser! Oder?"-Doku, ob die Vergangenheit wirklich so gut war, wie es im Vergleich zu heute oft scheint. Dazu wurden Alltagsweisheiten untersucht wie: "Früher war alles billiger", "Früher war man sich noch treu", "Früher war die Ernährung gesünder" oder "Früher war die Kindheit noch unbeschwerter". Diese Doku steht in der ZDFmediathek zur Verfügung. ZDFinfo sendet die neue Doku "Früher war alles besser! Oder? - Wertarbeit und weiße Weihnacht" von den Autoren Felix Krüger und Marc Elvers erstmals am Samstag, 26. Dezember 2020, 9.30 Uhr. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit Pressemappe: https://kurz.zdf.de/5ac/ Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/TpRRV1/ "ZDFzeit: Früher war alles besser! Oder?" (Doku vom 21. November 2017): https://kurz.zdf.de/Tq17/ "ZDFzeit" in der ZDFmediathek: https://zeit.zdf.de https://twitter.com/ZDFpresse

