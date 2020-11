ZDF

"Terra X plus Schule": Neues ZDF-Bildungsangebot in der ZDFmediathek und bei YouTube

Das ZDF startet ein neues Bildungsangebot, das sich vor allem an Schülerinnen, Schüler und Lehrende, aber auch an andere Wissensinteressierte richtet. In der ZDFmediathek unter "Terra X plus Schule", https://schule.zdf.de, und auf dem YouTube-Kanal "Terra X plus", https://kurz.zdf.de/A26/, erwarten die Userinnen und User jede Woche zwei drei- bis achtminütige Erklärvideos, zunächst zu den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik. Hochwertig produzierte Bildwelten aus dem "Terra X"-Kosmos und aufwendige Animationen sollen Lust und Interesse auch an komplexen Schulinhalten wecken. Ergänzt wird das Angebot in der ZDFmediathek durch nach Schulfächern sortierte Dokumentationen, Videos und Beiträge unter Creative-Commons-Lizenz zur rechtefreien Nutzung. Über die neuen Beiträge informiert ein regelmäßiger Newsletter, der von allen Interessierten abonniert werden kann.

Prof. Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft: "Ein Plus an visueller Attraktivität, ein Plus an Unterhaltsamkeit und womöglich auch ein Plus hinter der Schulnote. In jedem Fall aber ein Plus an Wissen und Erkenntnis: In diesem Sinne sollen unsere Erklärvideos ein attraktives Zusatzangebot sein, und in der Schule oder auch zu Hause einen motivierenden Einstieg in das jeweilige Thema geben."

In den Videos können die jungen Nutzerinnen und Nutzer etwa in tiefe Erdschichten vordringen, einen Supervulkan entdecken und ganz nebenbei noch die wichtigsten Fachbegriffe sammeln und sich einprägen. Mal führen die Videos in Themen ein, mal vertiefen sie sie oder sind Impuls für den Transfer auf andere Wissensgebiete.

Neben den bekannten "Terra X"-Moderatoren Dirk Steffens, Harald Lesch und Colin Devey ist auch "PUR+"-Moderator Eric Mayer mit an Bord. Mit ihm können die Userinnen und User den Rausch der Tiefe erleben oder auch die Gesetze des Auftriebs, wenn er ein Bad im Moor nimmt. Die Rubrik "Super Job" stellt unterschiedliche Berufsbilder aus dem "Terra X"-Kosmos vor - vom Geologen bis zur Astronautin.

Mit seinem Creative-Commons-Angebot stellt das ZDF bestimmte Ausschnitte aus "Terra X" und anderen Wissenschaftssendungen zur freien Nutzung zur Verfügung. Die unter CC lizensierten Clips (Lizenzform "CC BY" beziehungsweise "CC BY SA") können von allen Wissensinteressierten ohne Rechtebeschränkungen weiterbearbeitet, gespeichert und öffentlich präsentiert werden, so zum Beispiel von Schülerinnen und Schülern, die die Videos für ihre Referate nutzen und bearbeiten wollen. Weitere Informationen unter: https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-clips-unter-creative-commons-lizenz/

