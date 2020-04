ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Sonntag, 19. April 2020, 9.30 Uhr Katholischer Gottesdienst Streck deine Hand aus Aus der Hospitalkirche St. Joseph in Bensheim Wie geht es nach Ostern weiter? Die Texte des zweiten Sonntags nach Ostern eröffnen Perspektiven. Was das in Zeiten von Corona bedeuten kann, erläutert Pfarrer Heinz Förg im Gottesdienst. Die Jünger haben eine Woche nach Tod und Auferstehung Jesu Angst, verschließen sich. Doch einer streckt seine Hand aus im Vertrauen auf Jesus: Thomas. Er zeigt Sehnsucht und Offenheit, sich berühren zu lassen. Das öffnet auch heute in der Corona-Krise neue Perspektiven. Auch musikalisch macht der österliche Gottesdienst Mut, den Blick zu heben. Er wird von Regionalkantor Gregor Knop und einem Quartett seines Jungen Vokalensembles, unter solistischer Mitwirkung von Friderike Martens, gestaltet. Noch immer gilt in allen Diözesen, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Dadurch gibt es auch bei den Übertragungen von Gottesdiensten im Fernsehen Änderungen. So muss der ursprünglich aus München geplante katholische Gottesdienst mit Pfarrer Rainer Maria Schießler aus der Gemeinde St. Maximilian verschoben werden. Stattdessen überträgt das ZDF ein weiteres Mal einen Gottesdienst mit Tagessegen-Pfarrer Heinz Förg aus Bensheim. Im Anschluss an den Gottesdienst können Zuschauer und Mitfeiernde bis 15.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) einen in Bensheim eingerichteten Telefondienst erreichen. Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.

