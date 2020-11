ZDF

Samstag, 28. November 2020, 10.30 Uhr Menschen - das Magazin Corona - Wir helfen einander! Moderation: Sandra Olbrich Der erneute Lockdown belastet. Besonders Menschen mit Behinderung, Ältere und sozial Schwache leben weiterhin isoliert, haben Angst. Wie leben sie in diesen schweren Zeiten, und wer hilft? Die Schülerin Sina Wolf gehört zur Risikogruppe und lebt seit März mit ihrer Familie in strikter Isolation. Die leer gefegten Innenstädte bedeuten für die Obdachlosen weniger Geldspenden. In Hamburg verteilt Julia Radojkovic Essen und Kleidung. Samstag, 28. November 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Dunja Hayali Fußball-Bundesliga, 9. Spieltag Topspiel: Bor. M'gladbach - FC Schalke 04 VfB Stuttgart - Bayern München FC Augsburg - SC Freiburg Union Berlin - Eintr. Frankfurt RB Leipzig - Bielefeld Bor. Dortmund - 1. FC Köln VfL Wolfsburg - Werder Bremen (Fr.) Fußball: Zweite Liga, 9. Spieltag SV Sandhausen - Erzgebirge Aue Jahn Regensburg - Würzburger Kickers Karlsruher SC - SC Paderborn Formel 1: Großer Preis von Bahrain Bericht aus Sakhir Biathlon-Weltcup in Kontiolahti Auftakt Wintersport Zusammenfassungen Sonntag, 29. November 2020, 9.03 Uhr sonntags Kirchenasyl Moderation: Michael Sahr Wie zeitgemäß ist Kirchenasyl heute noch? Nicht zuletzt mit der Einführung der Härtefallkommissionen für Asylsuchende ist praktiziertes Kirchenasyl in die Kritik geraten. "sonntags" besucht die Äbtissin Mechthild Thürmer. Für die Ordensfrau ist Kirchenasyl ein Schutzangebot im Namen der Menschlichkeit. "sonntags" will aber auch wissen, wie viel Dialogbereitschaft zwischen Menschenrechtlern und Staatsrechtlern existiert. "sonntags" stellt auch die Geschichte eines Menschen vor, der im Kirchenasyl Schutz vor Abschiebung sucht. Die Sendung erklärt, wie alt der Schutz im Raum von Heiligtümern und sakralen Gebäuden tatsächlich ist sowie wie dramatisch so manches Kirchenasyl ausging und wie es Menschen erging, die aufgrund einer erfolgreichen Zweitprüfung ihres Asylantrages in Deutschland bleiben konnten und sich hier eine neue Existenz aufbauten. Sonntag, 29. November 2020, 17.20 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Andrea Petkovic Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 9. Spieltag Biathlon: Weltcup in Kontiolahti Zusammenfassung Sprints Nordische Kombination: Weltcup Aktueller Bericht aus Ruka Formel 1: Großer Preis von Bahrain 15. WM-Lauf in Sakhir

