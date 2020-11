ZDF

ZDF-Programmhinweis

MainzMainz (ots)

Freitag, 27. November 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Gentleman, Musiker Black Friday - Superpreis oder Falle? - Gespräch mit Anwalt Michael Terhaag Coronagerechte Weihnachtsidee - Digitales Krippenspiel Grumbeersuppe mit Dampfnudeln - Mario Kotaska kocht vegetarisch Hilfe bei Herzrhythmusstörungen - Wo Cardioneuroablation helfen kann Freitag, 27. November 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Freiwilliger testet Impfstoff - Einsatz für die Forschung Expedition Deutschland: Dessau - Unterwegs mit dem Zufall Küchenträume - Käthes Meringue-Tuffs Freitag, 27. November 2020, 23.30 Uhr aspekte Kultur und Klimawandel im ewigen Eis Die ZDF-Kultursendung "aspekte" ist unterwegs Richtung Nordpol und erforscht Kultur und Klimawandel auf Spitzbergen. Eisbären, Nordlicht und Arktisforschung - damit lockt Spitzbergen nahe dem Nordpol immer mehr Reisende an. Seit wenigen Jahren kommt auch die Kultur dazu. Mittlerweile gibt es hier in den Wintermonaten zahlreiche Festivals. Doch wie viel Tourismus verträgt die vom Klimawandel bedrohte Inselgruppe? In welchem Verhältnis stehen Festivalkultur und Klimaschutz in diesem fragilen Ökosystem?

