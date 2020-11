ZDF

ZDF startet in die Wintersportsaison 2020/2021

MainzMainz (ots)

Nach dem Ski-Weltcup-Opening auf dem Gletscher von Sölden im Oktober nimmt die Wintersportsaison 2020/2021 im ZDF nun richtig Fahrt auf. Den Auftakt zur Wintersportberichterstattung von "ZDF SPORTextra" bilden die Übertragungen am kommenden Wochenende, Samstag, 28. November, und Sonntag, 29. November 2020.

Im Blickpunkt dieses ersten langen ZDF-Wintersport-Wochenendes stehen der Auftakt zum Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti sowie die Nordischen Wettbewerbe inklusive Weltcup-Skispringen in Ruka, ebenfalls in Finnland. Dazu gibt es Zusammenfassungen der Bob-Wettbewerbe in Sigulda/Lettland sowie des Rodel-Weltcups in Innsbruck. ZDF-Moderator der langen Sendestrecken ist Rudi Cerne.

Bereits am Freitag, 27. November 2020, können Skisprung-Freunde ab 16.45 Uhr die Qualifikation für das Weltcup-Springen in Ruka im ZDF-Livestream auf https://zdfsport.de verfolgen.

Hinter der Wintersportsaison 2020/2021 stehen viele Fragezeichen: Die Coronakrise bestimmt auch hier das Programm; Absagen und Verschiebungen sind jederzeit möglich. Und doch wird das ZDF die Weltcups, Weltmeisterschaften und Wettbewerbe - so sie denn stattfinden - auch unter schwierigen Bedingungen im gewohnten Standard live, in Zusammenfassungen und online begleiten.

Das ZDF-Wintersport-Wochenende in der Übersicht: Freitag, 27. November 2020 16.45 Uhr: Livestream auf https://zdfsport.de Qualifikation Skisprung-Weltcup Ruka Samstag, 28. November 2020 10.40 bis 18.25 Uhr: "ZDF SPORTextra" Biathlon-Weltcup Kontiolahti/Finnland; Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination Ruka/Finnland; Bob/Skeleton Sigulda/Lettland; Rodel-Weltcup Innsbruck Sonntag, 29. November 2020 10.15 bis 17.20 Uhr: "ZDF SPORTextra" Biathlon-Weltcup Kontiolahti/Finnland; Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination Ruka/Finnland; Bob/Skeleton Sigulda/Lettland; Rodel-Weltcup Innsbruck Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

