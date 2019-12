Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA erhält ,Red Dot' für gelungene Markenkommunikation

Mladá Boleslav/Weiterstadt

- Begehrte Auszeichnung gilt als Beleg für hohe Gestaltungsqualität - SKODA ist vielfältig: langjährige Tradition als Automobilhersteller, erfolgreiche Motorsportmarke und wichtiger Sponsoring-Partner weltweit bekannter Events - SKODA Modelle sammelten bereits 13 ,Red Dot'-Awards

SKODA hat die Jury beim ,Red Dot Award: Brands & Communication Design 2019' mit seiner gelungenen Markenkommunikation überzeugt und erhält den renommierten ,Red Dot' im Bereich ,Brands'. Die Auszeichnung gilt als Gütesiegel für hohe Design- und Gestaltungsqualität. Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurde der SKODA SCALA mit einem ,Red Dot' für sein herausragendes Produktdesign ausgezeichnet.

Im Rahmen des Wettbewerbs 'Red Dot Award: Brands & Communication Design 2019' reichten Unternehmen, Designer und Agenturen aus 54 Ländern fast 8.700 Arbeiten aus dem Bereich Marken- und Kommunikationsdesign ein. Um die Jury aus 25 internationalen Experten zu überzeugen, müssen Firmen eine Vision, Markenwerte und eine besondere Identität vorweisen und sich von der Konkurrenz abheben. Dabei spielt auch die Markenkommunikation eine zentrale Rolle. Den renommierten ,Red Dot' im Bereich ,Brands' erhielt SKODA neben der Präsentation der Marke auf der internationalen Website ,SKODA Storyboard' (www.skoda-storyboard.com) auch für die dieses Jahr eingeführte Markenkampagne ,For whatever drives you' sowie die ebenfalls dieses Jahr erschienene, dreibändige ,SKODA AUTO Chronik'.

Jens Katemann, Leiter Kommunikation bei SKODA AUTO, betont: "Wir denken Kommunikation ganzheitlich. Mit der Online-Plattform SKODA Storyboard, die gemeinsam von den Bereichen Kommunikation und Marketing betrieben wird, bieten wir unterschiedlichsten Zielgruppen Geschichten und Informationen über den SKODA Kosmos und bedienen dabei die gesamte Klaviatur multimedialer Formate und Kanäle. Die Vielfalt der Themen und kreatives Storytelling machen den Erfolg aus. Ein Beispiel: Auf das digitale Press Kit zur Weltpremiere des neuen SKODA OCTAVIA haben über das SKODA Storyboard über 54.000 Journalisten, Blogger und Fans der Marke zugegriffen. Gleichzeitig verdeutlicht die Würdigung unserer neuen Chronik durch die Jury, dass hochwertig und interessant gestaltete Print-Formate weiterhin eine wichtige Rolle spielen, Tradition zeitgemäß zu vermitteln."

Marc-Andreas Brinkmann, Leiter Marketing bei SKODA AUTO, ergänzt: "Ein ganzheitliches Marketingkonzept und innovative Inhalte werden immer wichtiger, um eine einheitliche, attraktive und authentische Markenwahrnehmung zu erzielen. Diese Authentizität vermittelt beispielsweise unsere global ausgerichtete Kampagne ,For whatever drives you'. Sie stellt die SKODA Philosophie und Markenwerte in den Mittelpunkt: innovativ, überraschend und menschlich zu sein und das Leben zu vereinfachen. Gleichzeitig zelebriert sie die Vielfalt unserer Kunden und ermutigt sie, ihrem inneren Antrieb und ihrer persönlichen Motivation zu folgen. Wir freuen uns, dass wir die Jury des 'Red Dot Award' mit unseren kreativen Ideen, Strategien und Plattformen überzeugen konnten."

SKODA präsentiert sich als besonders vielfältige Marke. Der tschechische Automobilhersteller feiert im kommenden Jahr sein 125. Jubiläum und ist im Mai mit der Modellpräsentation des CITIGOᵉ iV* und des SUPERB iV* in die Ära der Elektromobilität gestartet. Zudem engagiert sich SKODA im Rahmen verschiedener Sponsoring-Aktivitäten. So unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren internationale Sportevents wie die Tour de France und die Eishockey-Weltmeisterschaft als offizieller Partner. Außerdem steht SKODA für 118 Jahre erfolgreiche Motorsporttradition.

SKODA SCALA mit ,Red Dot' für hervoragendes Produktdesign ausgezeichnet

Bereits im Frühjahr zeichnete die internationale Expertenjury das neue Kompaktmodell, den SKODA SCALA, mit dem begehrten ,Red Dot' für Product Design' aus. Damit gingen bisher insgesamt 13 ,Red Dot'-Auszeichnungen an Fahrzeuge von SKODA.

