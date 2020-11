ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Samstag, 19. Dezember 2020, 12.20 Uhr Menschen - das Magazin Gutes tun Moderation: Sandra Olbrich "Gutes tun" in Zeiten von Corona heißt, sich auch um diejenigen zu kümmern, die es in der Krise besonders schwer haben. So auch Familien in Not oder obdachlose Menschen. Das Projekt "Housing First" der Stadt Trier bringt gemeinsam mit der Caritas Obdachlose in Wohnungen unter. Langfristig sollen sie ein Mietverhältnis und eine geregelte Arbeit bekommen. Die "Lebenshilfe Bamberg" schult Assistenten, die die Familien unterstützen.

