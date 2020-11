ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 20. Dezember 2020, 9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Aus der Kreuzkirche in Wiesbaden Eine der schönsten Emotionen, die Menschen fühlen können, ist die Freude. Sie verändert äußerlich und innerlich. Ins Gesicht zaubert sie ein Lächeln. Augen beginnen zu strahlen, und selbst unscheinbare Menschen fangen an zu leuchten, wenn sie sich auf etwas freuen. Echte Freude sieht und spürt man sofort. Das Schöne ist, dass sie auch innerlich Menschen stärkt, motiviert. Im Angesicht der Herausforderungen durch Corona 2020 braucht es solche Freude. Von ihr kündet der vierte Advent und stellt Maria, die Gott lobt, in den Mittelpunkt. Ihre Freude ist ansteckend und schenkt Widerstandskraft auch in schwierigen Zeiten. Der Wiesbadener Knabenchor unter Leitung von Roman Twardy und Andreas Karthäuser an der Orgel gestalten den Gottesdienst musikalisch. Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.) Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

