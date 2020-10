ZDF dreht Komödie "Glück Reloaded"

ZDF

Mainz

Wenn das Glück abhandenkommt: Luise hegt den plötzlichen Wunsch, ihr Leben radikal zu ändern. In München und Umgebung entsteht derzeit die ZDF-Komödie unter dem Arbeitstitel "Glück Reloaded" mit Diana Amft, Michaela May, Michael Brandner, Maximilian Grill und Marc Benjamin in den Hauptrollen. Regie führt Dirk Regel, das Drehbuch stammt von Marc Terjung.

Luise (Michaela May) und Kurt (Michael Brandner) führen als Rentner ein komfortables Leben. Doch eine Begegnung mit einer ehemaligen Schülerin erinnert Luise an ihr Glück in früheren Zeiten. Ein Blick in die Vergangenheit bewegt sie dazu, die eigene Jugend wieder aufleben zu lassen. Zunächst sind die erwachsenen Kinder Anne (Diana Amft) und Sebastian (Marc Benjamin) nur erstaunt über die Eltern, doch dann beginnt der Retro-Trip der Senioren aus dem Ruder zu laufen: Luise möchte ihr Haus verkaufen und auf Reisen gehen. Während Annes Tochter Mascha (Luisa Römer), die eine Klimademo vorbereitet, begeistert eine Allianz mit der Großmutter schmiedet, schrillen bei Anne die Alarmglocken. Auch sie hat zwischen ihren Sorgen um Sohn Lenny (Fabian Ziems), ihrer Arbeit als Lehrerin und dem Bemühen, eine gute Partnerin für Ehemann Nils (Maximilian Grill) zu sein, ihr Glück aus den Augen verloren. Sebastian steht ebenfalls vor einer wichtigen Entscheidung: Sein langjähriger Lebensgefährte David (Valentin Schreyer) will plötzlich heiraten und Kinder haben. Die Euphorie der Großeltern wird zur Belastungsprobe für die gesamte Familie.

"Glück reloaded" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der all in production GmbH. Produzentin ist Annette Reeker. Die verantwortliche Redaktion hat Berit Teschner. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2020, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

