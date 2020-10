ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 8. Oktober 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Hilmi Sözer, Schauspieler Reisewarnungen - Aktuelle Lage vor den Ferien Weinlese 2020 - Ein guter Jahrgang in Gefahr? Toast mit Pfifferlingen - Ein Rezept von Armin Roßmeier Donnerstag, 8. Oktober 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Andrea Ballschuh Polizei geht gegen "Liebig 34" vor - Räumung linksradikalen Symbolprojekts Nachtbaustelle Frankfurter Flughafen - Knifflige Generalüberholung Rollbahn Expedition Deutschland: Bad Harzburg - Begegnungen auf dem Baumwipfelpfad Donnerstag, 8. Oktober 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Frank Zander im Foodtruck - Er verteilt Essen an Obdachlose Carla Bruni: Neues Album - Treffen in Paris zum Interview Mandy Capristo: Kehrseite des Ruhms - Seit Teenagerzeiten ein großer Star Donnerstag, 8. Oktober 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Keine Angst vor Corona - Hat Trump Recht? Gäste: Helge Braun, CDU, Kanzleramtsminister Malu Dreyer, SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz Isabella Eckerle, Virologin, Universität Genf Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie Patrick Larscheid, Amtsarzt Berlin-Reinickendorf Ute Lemper, Deutsche Jazz-Sängerin in New York Elmar Theveßen, Leiter ZDF-Studio Washington

