Per Mertesacker wird neuer ZDF-Fußballexperte

Per Mertesacker, langjähriger Nationalspieler und Weltmeister von 2014, verstärkt ab sofort als Experte das ZDF-Team bei Fußball-Livespielen. Sein erster Einsatz ist am Donnerstag, 3. September 2020, beim Nations-League-Spiel Deutschland - Spanien in Stuttgart geplant. Mertesacker wird außerdem Spiele der Fußball-Bundesliga analysieren und ist bei der ins kommende Jahr verschobenen Fußball-Europameisterschaft im Einsatz.

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Per Mertesacker ist ein ausgezeichneter Kenner des nationalen und internationalen Fußballs. Er ist kompetent, authentisch und passt mit seiner gradlinigen Art ideal zum ZDF-Sport."

Per Mertesacker: "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den ZDF-Sportkollegen. Ich hoffe, die Fußball-Berichterstattung im Zweiten mit meiner Erfahrung und meinem Wissen ein Stück weit bereichern zu können."

Der gebürtige Hannoveraner Per Mertesacker hatte mehr als hundert Einsätze für die DFB-Auswahl und krönte seine Karriere mit dem WM-Titel 2014. In der Bundesliga spielte er bei Hannover 96 und Werder Bremen. Von 2011 bis 2018 stand er beim FC Arsenal in der Premier League unter Vertrag und leitet dort nun die Nachwuchsakademie.

