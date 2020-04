SAT.1

"Zieh die Sachen aus! Mach es wie Mutti!" Partytime bei "Promis unter Palmen" am Mittwoch, 8. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

Unterföhring (ots)

Partytime bei "Promis unter Palmen" am Mittwoch, 8. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1! Nachdem Bastian Yotta fürsorglich den Alkohol versteckt hat, heißt es Detox-Day für Claudia Obert. Aber da hat der Miracle-Morning-Man die Rechnung ohne "Richter Gnadenlos" Schill gemacht: "Wieso bin ich der einzige, der was trinkt? Das ist total ungesellig!" Perfekte Gelegenheit für Désirée Nick - sie möchte Versöhnung mit Claudia Obert feiern. "Pack schlägt sich, Pack verträgt sich!" Tatsächlich eine nette Geste von La Nick oder ein perfider Plan? Schill: "Zu meiner großen Überraschung haben die beiden sich wirklich gut verstanden. Und geradezu einen freundschaftlichen Umgang gepflegt, den ich gar nicht mehr für möglich gehalten hatte." Während die reifere Generation ausgelassen trinkt und tanzt, versteht die Jugend die "Promis unter Palmen"-Welt nicht mehr. Carina Spack: "Auf der einen Seite wird sich beschwert, dass sie so viel trinkt und dann animiert man sie dazu. Das passt nicht!" Désirée Nick übt sich in der Animation - gerichtet an Carina: "Zieh die Sachen aus, an die Arbeit! Mach es so wie Mutti!" Geht sie damit zu weit und riskierte damit schon in Woche drei ihre eigene Eliminierung bei "Promis unter Palmen"?

"Promis unter Palmen": Désirée Nick, Ronald Schill, Bastian Yotta, Claudia Obert, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack und Matthias Mangiapane. Nicht mehr dabei: Ennesto Monté, Eva Benetatou

Die Spiele bei "Promis unter Palmen" in dieser Woche: Kapitänspiel: Ein Goldrausch voller Katzenjammer - die Promis werden zu goldenen "Winkekatzen". Teamspiel: Ben Hur on the water - es wird nass im Blindflug. Erläuterung der Spiele gibt es hier: http://presse.sat1.de/pup/Spielregeln

Promis unter Palmen" 360 Grad: Sowohl auf sat1.de als auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird die Show umfangreich begleitet. Auf IGTV kommentiert YouTuberin Raffa ("Raffas Plastic Life") in ihrer Show "Raffas Recap" die Geschehnisse aus der Villa Revue spitzzüngig. Den offiziellen Podcast zur SAT.1-Show liefern Dr. Elena Gruschka und Max Richard Leßmann von "Niemand muss ein Promi sein", deutschlands erfolgreichster Promi-Podcast.

"Promis unter Palmen"-Presseseite: http://presse.sat1.de/pup

"Promis unter Palmen", sechs Folgen, produziert von Endemol Shine Germany, am Mittwoch, 8. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

