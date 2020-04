SAT.1

Start der neuen Crime-Dokus "Grünberg und Kuhnt" und "Richter und Sindera" ab Montag, 6. April 2020, in SAT.1

Verbrecherjagd am Vorabend: Am Montag, 6. April 2020, heißt es um 18:00 Uhr wie geplant zum ersten Mal: Einsatz für "Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle"! Im Fokus der Arbeit der Ermittler Paul Richter und Stephan Sindera und ihrer neuen und eigenständigen Einsatzkommission steht die Aufklärung schwerer Straftaten im Raum Köln. SAT.1-Zuschauer kennen das Duo bereits aus der erfolgreichen SAT.1-Daytime-Produktion "Auf Streife." Direkt im Anschluss, um 18:30 Uhr, klären in der neuen Crime-Doku "Grünberg und Kuhnt" Kriminalhauptkommissarin Lara Grünberg und Kriminalhauptkommissar Bernie Kuhnt als Ermittler der Mordkommission Tötungsdelikte im Raum Duisburg auf. Kuhnt und Grünberg sind bereits bekannt aus den SAT.1-Crime-Klassikern "Niedrig und Kuhnt" und "Die Ruhrpottwache". SAT.1 zeigt den neuen Ermittler-Vorabend immer montags bis freitags ab 18:00 Uhr.

Mit dem Start der neuen Crime-Dokus endet die zweiwöchige Sonderprogrammierung mit Luke Mockridges täglicher Live-Show "Luke, allein zuhaus". SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Mit 'Luke, allein zuhaus' hat Luke Mockridge unsere Zuschauer auf seine unvergleichliche Art ein Stück durch den momentanen Ausnahmezustand begleitet: genauso tagesaktuell, wie unterhaltsam. Nun beendet er seine 'TV-Quarantäne' und widmet sich wieder mit voller Energie der Vorbereitung seiner Prime-Time-Shows. Bereits in zwei Wochen geht es weiter mit einer neuen Staffel von 'LUKE! Die Schule und ich'. Lieber Luke, vielen Dank, dass du diese Show so spontan mit uns umgesetzt und uns täglich mit deinem augenzwinkernden Blick auf das Geschehen bereichert hast!"

