Hugo Egon Balder feiert seinen 50 plus 20. Geburtstag in SAT.1: "Senil daneben - Happy Birthday Hugo" - am Freitag, 3. April 2020, um 20:15 Uhr

Unterföhring (ots)

Wenn Obst auf der Bühne tanzt, wenn es schräge Antworten auf skurrile Fragen gibt und wenn Torten fliegen, bedeutet das nur eins: Hugo Egon Balder feiert! In der SAT.1-Comedy-Show "Senil daneben - Happy Birthday Hugo" am Freitag, 3. April 2020, feiert der Moderator, Schauspieler, Musiker, Kabarettist und Producer seinen 70. Geburtstag. "Ich habe viele Leute eingeladen, und das Schlimmste: Sie sind alle gekommen", sagt Hugo Egon Balder zu seiner bunten Party: Im Rate-Panel sitzen unter anderem Hella von Sinnen, Wigald Boning, Bernhard Hoëcker, Ralf Schmitz, Mario Barth, Ruth Moschner, Bastian Pastewka und Torsten Sträter. Für jede richtig beantwortete Frage bekommt Hugo Egon Balder fünf Torten - allerdings in sein Gesicht.

"Senil daneben - Happy Birthday Hugo" - am 3. April 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.

