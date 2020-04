SAT.1

Fetter Auftritt: Elin, David und Learta starten am Sonntag mit "Emanuela" in die Battles // Nico Santos und Lina Larissa Strahl sind Gast-Coaches für die #VoiceKids

"Ich werde den Song auf jeden Fall allen um die Ohren hauen!", kündigt Junior-Rapper David (11, Reichenbach an der Fils/Baden-Württemberg) selbstbewusst an. "Also, er kann sich warm anziehen!", behauptet Elin (10, Rain am Lech/Bayern) hingegen frech. Und Powerqueen Learta (11, Berlin) legt nach: "Kann auch sein, dass er - sag ich jetzt mal - verkackt. Kann sein..." In der ersten Ausgabe der Battles von "The Voice Kids" am Sonntag, 5. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 wird im #TeamDeineFreunde mit harten Bandagen um den Einzug in die Sing-Offs gekämpft.

Für die beiden Coaches Lukas Nimscheck und Florian Sump ist klar: Wer große Töne spuckt, muss auch liefern. Doch ihr Battle-Song "Emanuela" von Fettes Brot stellt für die drei draufgängerischen Gesangstalente eine große Hürde dar: "Alle drei kannten den Song nicht", erklärt Lukas Nimscheck und fügt lachend hinzu: "und David hat einfach nur fünf Goldkettchen abgebetet, dass es Rap ist." Aber kann sich Schnellsprech-Profi David tatsächlich besser mit dem Song anfreunden als seine beiden Battle-Partnerinnen? Welches der drei Talente verleiht dem Sprechgesang am Sonntag seine ganz eigene Note und schafft es damit in die Sing-Offs?

Zur Unterstützung der #VoiceKids haben die Coaches zusätzlich prominente Gäste geladen: Popstar Nico Santos sowie Singer-Songwriterin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl begleiten die Talente in den Proben, beraten sie mit hilfreichen Tipps und geben Details aus der eigenen Erfolgsgeschichte preis.

Die Battles: Immer drei Kids aus einem Team singen gemeinsam einen Song. Danach bestimmt der eigene Coach den Battle-Sieger. Wenn alle fünf Battle-Sieger eines Teams feststehen, singen diese im Sing-Off noch einmal ihren Blind-Audition-Song. Danach entscheidet der Coach, mit welchen zwei Talenten er ins Finale geht.

Diese Talente singen in der ersten Ausgabe der Battles von "The Voice Kids":

Mariebelle (10, München), Liana (11, Richterswil/Schweiz), Renata (8, Hohenau an der March/Österreich), Phil (13, Wabern/Hessen), Mats (13, Freiburg), Alija (13, Kaunas/Litauen), Elin (10, Rain am Lech/Bayern), David (11, Reichenbach an der Fils/Baden-Württemberg), Learta (11, Berlin), Nora Arvena (15, Brugg/Schweiz), Naima (13, Puch/Österreich), Kathrin (12, Heppenheim/Hessen), Enno (12, Frankfurt am Main), Nikolas (11, Hamburg), Yike (10, Berlin), Gianna (13, Kornwestheim/Baden-Württemberg), Cathleen (15, Sinsheim/Baden-Württemberg), Daniella (15, Hamburg), Jason (15, Lebach/Saarland), Marius (13, Niederdorf/Südtirol), Rune (14, Havel/Brandenburg), Stella (15, Saarlouis/Saarland), Paula Sophie (15, Mülverstedt/Thüringen), Rosalie (13, Schwäbisch-Hall/Baden-Württemberg), Luca (12, München), Reza (15, Wetzikon/Schweiz), Vladi (14, Bad Wildungen/Hessen)

"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1

Mehr Infos finden Sie unter http://presse.sat1.de/TVK2020

