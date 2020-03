SAT.1

"Beweg deine Fresse aus der Kamera!" Totaler Kontrollverlust bei "Promis unter Palmen" am Mittwoch, 1. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

Unterföhring

Konfro- statt Komfortzone! Die Situation zwischen Désirée Nick und Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" gerät außer Kontrolle - am Mittwoch, 1. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1. Zwischen der Grande Dame des Reality-TVs und der Modeschöpferin, die sich selbst in einem Atemzug mit Karl Lagerfeld nennt, fliegen ordentlich die Fetzen. "Beweg deine Fresse aus der Kamera!", brüllt Désirée Nick. Selbst die hartgesottenen verbliebenen Promi-Kollegen sind angesichts einer solch heftigen Auseinandersetzung schockiert - und die Thailand-WG spaltet sich in zwei Lager. "Würde ich meine Mutter so im Fernsehen sehen, würde ich mich in Grund und Boden schämen", erklärt der fassungslose Bastian Yotta. "Ich möchte natürlich auch nicht in so einen Fokus kommen wie Claudia. Ich habe mich eingeschüchtert gefühlt. Es war einfach beängstigend", schildert Eva die Situation. Wer übersteht die Promi-Hölle unter Palmen und für wen endet der Traum von 100.000 Euro bereits in Folge zwei?

"Das neue SAT.1-Format 'Promis unter Palmen' ist bestes Reality-Fernsehen, bei dem auf Anhieb so ziemlich alles zusammenpasst, einem wunderbaren Cast sei Dank.", DWDL.

"'Promis unter Palmen' ist die wohl beste Show gegen Quarantäne-Blues, die das deutsche Trash-TV derzeit zu bieten hat!", BILD.

"[...], alles scheint möglich in diesem Format. Es klingt schrecklich abgeschmackt, aber es stimmt: Es kommt zur rechten Zeit.", Spiegel Online.

"'Promis unter Palmen' liefert Freunden des Trash-TV gerade in Zeiten der Corona-Krise, in denen der Alltag der Meisten Kopf steht, die perfekte Show, um kurz abzudriften in ein Universum der Peinlichkeiten.", Focus Online.

"Promis unter Palmen": Désirée Nick, Ronald Schill, Bastian Yotta, Claudia Obert, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack, Eva Benetatou und Matthias Mangiapane. Nicht mehr dabei: Ennesto Monté

Die Spielregeln bei "Promis unter Palmen":

- In jeder Folge werden durch ein heiteres Geschicklichkeitsspiel zwei Teamkapitäne ermittelt (Folge zwei: "Wettstreit der wilden Hühner"*) - Die Teamkapitäne stellen ihre Teams in jeder Folge neu zusammen, somit sind in jeder Folge neue Teamkonstellationen möglich. - Das anschließende Teamduell (Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut, Sportlichkeit, Folge zwei: "Dummweg oder Zielstreber"*) entscheidet in jeder Folge über Sieg oder Niederlage. - Die Teamkapitäne sind automatisch eine Runde weiter. - Der Teamkapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren. - Das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss. - Der Sieger von "Promis unter Palmen" gewinnt 100.000 EUR.

*Erläuterung der Spiele gibt es hier: http://presse.sat1.de/pup/Spielregeln

Die Villa - oder wie Bastian Yotta sagt: "Voll die geile Hütte":

- Beste Strandlage mit Meerblick in Phuket - Wohnfläche Villa innen 400m² auf zwei Etagen - Wohnfläche Außenbereich mit Garten, Terrasse, Pool (17x7m), Outdoor-Küche ca. 1.000m² - 60 Kameras

Promis unter Palmen" online: Sowohl auf sat1.de als auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird die Show umfangreich begleitet. Auf IGTV wird YouTuberin Raffa ("Raffas Plastic Life") in ihrer Show "Raffas Recap" die Geschehnisse aus der Villa Revue passieren lassen und spitzzüngig kommentieren.

Den offiziellen Podcast zur SAT.1-Show "Promis unter Palmen" liefern Dr. Elena Gruschka und Max Richard Leßmann von "Niemand muss ein Promi sein", deutschlands erfolgreichster Promi-Podcast. Nach jeder Folge "Promis unter Palmen" erscheint eine Episode des Podcasts, in dem die beiden scharfzüngig die Ereignisse in der thailändischen Villa kommentieren und einordnen.

Promi-Steckbriefe, Zitate, Fotomaterial und alle Infos rund um #PromisunterPalmen finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.sat1.de/pup

"Promis unter Palmen", sechs Folgen, produziert von Endemol Shine Germany, am Mittwoch, 1. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

