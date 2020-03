SAT.1

Design-Papst Prof. Laubersheimer: "Besser bin ich nie unterhalten worden!" SAT.1 startet "Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challenge" am Sonntag, 29. März 2020, um 17:20 Uhr

16 kreative Kandidaten, drei kritische Juroren und unzählige Ideen: SAT.1 startet Deutschlands große Kreativ-Challenge und sucht das beste Heimwerker-Duo der Republik. In der neuen Show "Mit Nagel und Köpfchen" müssen die acht Kandidatenpaare nicht nur Kreativität und handwerkliches Geschick, sondern eben auch Köpfchen unter Beweis stellen. In jeder Folge gilt es, zwei Projekte - jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept - bestmöglich umzusetzen. Die Fachjury mit DIY-Social-Media-Star Jelena Weber, Design-Papst Prof. Wolfgang Laubersheimer und "Dr. Home" Steven Schneider bewertet die Arbeiten und entscheidet, welches Team am Ende jeder Folge ausscheidet. Die große Kreativ-Challenge startet am Sonntag, 29. März 2020, um 17:20 Uhr in SAT.1 und wird moderiert von Annett Möller.

Prof. Wolfgang Laubersheimer: "So, wie unsere Teams Heimwerken mit absoluter Leidenschaft leben, das hat meine absolute Hochachtung. Hier wird Sachkenntnis, Präzision, Ausdauer und Fortune umgesetzt in großartige, vollendete Konzepte und Objekte. Besser bin ich nie unterhalten worden!"

Jelena Weber: "Ich war total beeindruckt vom Einfallsreichtum und dem handwerklichen Geschick der Kandidaten. Wir haben einige Überraschungen erlebt und viele Teams sind kreativ über sich hinausgewachsen, wie sie es am Anfang selbst nicht für möglich gehalten hätten. Bei so viel Talent an den Werkbänken hat man als Jurorin keinen leichten Job."

Steven Schneider: "Ich war begeistert, welche großartigen Leistungen die Teams hier abgeliefert haben - auch bei einigen Aufgabenstellungen von uns, die nicht immer leicht waren, aber dennoch hervorragend umgesetzt wurden. In dieser Show, in der Handwerkliches und Kreativität gefordert sind, müssen die Team alles geben."

Das Format wurde von der Tower Productions GmbH vor der Corona-Pandemie produziert.

"Mit Nagel und Köpfchen" ab Sonntag, 29. März 2020, um 17:20 Uhr in SAT.1

