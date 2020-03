SAT.1

Was steht in Sarah Lombardis Wohnzimmer? Was macht Bülent Ceylan zu Hause? Hugo Egon Balder und Ruth Moschner finden es raus in "Die SAT.1 Comedy Konferenz - Promis in Quarantäne" am Donnerstag. Live.

25. März 2020. Zu Hause ist es am doch am schönsten. Und gerade am sichersten. Und am lustigsten. Für "Die SAT.1 Comedy Konferenz - Promis in Quarantäne" laden Hugo Egon Balder und Ruth Moschner prominente Entertainer am Donnerstag, 26. März live um 20:15 Uhr, per Videokonferenz ein. Sarah Lombardi, Chris Tall, Bülent Ceylan, The BossHoss, Wigald Boning, Guido Cantz, Matze Knop, Olaf Schubert, Markus Krebs und Alexander Herrmann nehmen den Zuschauer live mit nach Hause: in ihre Wohnzimmer, den "Männerkeller" oder an den Experimentier-Tisch. Per Videokonferenz präsentieren sie neue Stand Ups und erzählen live von ihrem Alltag auf der Couch statt auf der großen Bühne. Hugo Egon Balder und Ruth Moschner spielen sich im Studio die Videokonferenz-Bälle zu. Und sie sind nicht allein: Im "Publikum" sitzen Schaufensterpuppen. Wieso? An jedem Puppenkopf ist ein Tablet befestigt. Per Handy können sich die Zuschauer dazuschalten und somit live im Studio dabei sein.

"Die SAT.1 Comedy Konferenz - Promis in Quarantäne" am Donnerstag, 26. März, um 20:15 Uhr live in SAT.1.

