ZDF

ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 22. September 2020

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Dienstag, 22. September 2020, 18.00 Uhr SOKO Köln Helena! Die SOKO-Kommissare warten gespannt auf ihre neue Chefin Helena Jung. Doch das Kennenlernen im Biergarten beginnt mit einem Knall: Helena wird angeschossen und stirbt im Rettungswagen. In der Gerichtsmedizin erleben die Kommissare dann eine Überraschung. Helena ist quicklebendig. Da sie bereits vor vier Wochen fast überfahren wurde, hat sie sich jetzt für tot erklären lassen, um sich aus der Schusslinie zu nehmen und in Ruhe den Fall lösen zu können. So ermitteln die SOKOs gleich in zwei Fällen: dem versuchten Mord an Helena und dem Tod des Kellners Jens Vollmer, der von einem Schuss im Biergarten tödlich getroffen wurde. Durch Vollmers Lebensgefährtin Sybille Schmidt erfahren die Ermittler, dass er von einer Biker-Gang bedroht wurde und die Zahlung von Schutzgeld verweigert hatte. War das Vollmers Todesurteil? Die Ermittler müssen klären, ob der Anschlag wirklich Helena galt oder sie nur ein zufälliges Opfer eines Anschlags auf Vollmer wurde. Als sie eine Verbindung zwischen der Rocker-Gang und dem Drogenkartell von Erik van den Broek finden, sind sie auf der richtigen Spur. Denn van den Broek hatte allen Grund, Helena umbringen zu lassen. Helena war in ihrem alten Job als verdeckte Ermittlerin in seinem Kartell eingeschleust worden. Hat er Helenas wahre Identität herausgefunden und sie töten wollen? Und welche Rolle spielt dabei van den Broeks Freundin Tamara, die von Helena ausgehorcht wurde? 25 neue Folgen "SOKO Köln" werden dienstags um 18.00 Uhr ausgestrahlt.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell