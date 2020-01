ZDFinfo

Mainz, 31. Januar 2020

Woche 06/20 Samstag, 01.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.55 auslandsjournal - die doku Brasilien unter Bolsonaro Wie der Präsident sein Land verändert Brasilien 2019 6.25 Zwischen Schalom und Salam Roadtrip durchs Heilige Land Israel/Deutschland 2019 7.10 Kippa, Kirchen und Koran - Konfliktherd Jerusalem Israel 2019 7.40 Ewiger Aufruhr Die Geschichte des Nahostkonflikts Deutschland 2011 8.25 Der gespaltene Islam Sunniten und Schiiten im Glaubenskrieg Frankreich 2013 9.10 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne Frankreich 2017 10.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.10 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 10.55 Mafia - Die Paten von Chicago Al Capones erster Mord USA 2017 11.40 Mafia - Die Paten von Chicago Familienbande USA 2017 12.20 Mafia - Die Paten von Chicago Straßenkrieg USA 2017 13.00 Mafia - Die Paten von Chicago Valentinstag USA 2017 13.40 Mafia - Die Paten von Chicago Entscheidung USA 2017 14.25 Mafia - Die Paten von Chicago Ein neuer Anfang USA 2017 15.05 Mafia - Die Paten von Chicago Stadt der Sünde USA 2017 15.50 Mafia - Die Paten von Chicago Vermächtnis USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Mordakte Mittelalter Intrige um Englands Thron Großbritannien 2015 22.25 Mordakte Mittelalter Die Queen, ihr Liebhaber und dessen Ehefrau Großbritannien 2015 23.10 Mordakte Mittelalter Kindsmord im Tower Großbritannien 2015 23.50 Mordakte Mittelalter Der Sohn des Papstes Großbritannien 2015 0.35 Terra X Verräterische Spuren - Die Geschichte der Forensik Was Täter entlarvt Deutschland 2018 1.15 Terra X Verräterische Spuren - Die Geschichte der Forensik Was Opfer preisgeben Deutschland 2018 2.00 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder Frankreich 2017 2.45 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 3.30 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin USA 2017 4.55 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009 Woche 06/20 Sonntag, 02.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 5.45 heute-show 6.20 Digitale Unterwelt - In den Tiefen des Darknets Israel/Frankreich 2019 7.05 Tod eines Internet-Aktivisten Die Aaron Swartz-Story USA 2014 8.50 Datenkrake Facebook Das Milliardengeschäft mit der Privatsphäre Großbritannien 2016 "Leschs Kosmos: Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz" entfällt 9.30 Leschs Kosmos K.o. durch KI? - Keine Angst vor schlauen Maschinen! Deutschland 2019 9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.00 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 2018 10.45 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 2018 11.30 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 2018 12.15 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 2018 13.00 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Insel der Giganten Deutschland 2018 13.45 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Herrscher der Wasserwelt Deutschland 2018 14.30 Leschs Kosmos Jagen für den Artenschutz Deutschland 2019 15.00 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 15.30 Leschs Kosmos Fische - mehr als nur fette Beute Deutschland 2018 16.00 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 2018 16.40 Big Pacific Der gewaltsame Ozean USA 2018 17.25 Big Pacific Der geheimnisvolle Ozean USA 2018 18.10 Big Pacific Der leidenschaftliche Ozean USA 2018 18.55 Big Pacific Der gierige Ozean USA 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Asien Deutschland 2019 21.40 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Südamerika Deutschland 2019 22.25 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Australien Deutschland 2019 23.10 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Europa Deutschland 2019 23.50 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Nordamerika Deutschland 2019 0.35 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Afrika Deutschland 2019 1.35 Big Pacific Der gewaltsame Ozean USA 2018 2.20 Big Pacific Der geheimnisvolle Ozean USA 2018 3.00 Big Pacific Der leidenschaftliche Ozean USA 2018 3.45 Big Pacific Der gierige Ozean USA 2018 4.30 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 2018 Woche 06/20 Montag, 03.02. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.10 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie USA 2017 23.05 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015 23.45 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 0.30 heute journal 0.55 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016 "Despoten: Mussolini - Ikone des Faschismus" um 1.15 Uhr entfällt 1.40 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing Deutschland 2017 "Despoten: Papa Doc - Haitis Albtraum" um 2.00 Uhr entfällt 2.25 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 3.10 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Genossin Nummer eins Deutschland 2016 3.55 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Schöner Schein Deutschland 2016 4.40 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Geliebt und verstoßen Deutschland 2018 Woche 07/20 Samstag, 08.02. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 auslandsjournal - die doku Kampf um Hongkong - eine Stadt im Ausnahmezustand China 2020 "Der Preis der Freiheit - Hongkongs Kampf gegen den mächtigen Bruder" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )

