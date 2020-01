ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 30. Januar 2020

Mainz (ots)

Woche 05/20 Freitag, 31.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017 5.50 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr? Deutschland 2018 6.35 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 7.20 auslandsjournal - die doku Mr. Brexit - Boris Johnsons Weg in die Downing Street Großbritannien 2019 7.50 forum am freitag 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 auslandsjournal 8.35 Zwischen Schalom und Salam Roadtrip durchs Heilige Land Israel 2019 9.20 Kippa, Kirchen und Koran - Konfliktherd Jerusalem Israel 2019 9.50 Ewiger Aufruhr Die Geschichte des Nahostkonflikts Deutschland 2011 10.40 Der gespaltene Islam Sunniten und Schiiten im Glaubenskrieg Frankreich 2013 11.25 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne Frankreich 2017 12.20 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 13.05 ZDF-History Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt Deutschland 2018 13.40 ZDF-History Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte Deutschland 2017 14.25 ZDF-History Götz George - Eine deutsche Filmlegende Deutschland 2018 15.10 ZDF-History Wahr oder falsch? Die großen Mythen der Bundesrepublik Deutschland 2019 15.55 ZDF-History Die großen Mythen der DDR - Wahrheit und Legende Deutschland 2019 16.40 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010 17.20 ZDF-History Oktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderte Deutschland 2017 18.05 ZDF-History 9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.05 NISMAN - Tod eines Staatsanwalts Todesursache: Selbstmord? Spanien 2019 22.10 Venezuela - Wie man einen Staat zugrunde richtet Frankreich/Deutschland 2020 22.55 Korruption in Buenos Aires Polizei, Erpressung, Drogenhandel Spanien 2019 23.40 SOS Amazonas - Apokalypse im Regenwald Deutschland/Brasilien 2019 0.25 Kolumbiens verlorene Kinder - Zwischen Mord und Prostitution Kolumbien 2019 1.05 heute journal 1.35 NISMAN - Tod eines Staatsanwalts Im Netz der Geheimdienste Spanien 2019 2.35 NISMAN - Tod eines Staatsanwalts Entscheidende fünf Tage Spanien 2019 ( weiterer Ablauf ab 3.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.50 NISMAN - Tod eines Staatsanwalts Die Macht der Lügen Spanien 2019 Woche 07/20 Sonntag, 09.02. Bitte Programmänderungen beachten: "Falsch bewertet und getäuscht - Das Geschäft mit Restaurant- Bewertungen" um 5.30 Uhr entfällt 6.15 ZDF.reportage Die Müllhelden Transportieren, Sortieren, Kontrollieren Deutschland 2019 "Rach und die Restaurantgründer" entfällt 6.45 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013 "Achtung, Camper!: Die Jagd nach guten Bewertungen" um 7.00 Uhr entfällt 7.30 SOS Amazonas - Apokalypse im Regenwald "Achtung, Camper!: Unterwegs mit den Urlaubs-Testern" um 7.45 Uhr entfällt 8.15 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Wettlauf gegen die Zeit Frankreich 2019 "Achtung, Camper!: Zu Hause ist auf dem Platz" um 8.30 Uhr entfällt 9.00 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Übung macht den Meister Frankreich 2019 "ZDF.reportage: Bratwurst, Bier und Bella Italia - Deutsche Urlauber im Camping-Himmel" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 14.15 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 "Welt der Mumien" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 11.02. Bitte Programmergänzung und neue Beginnzeiten beachten: 12.00 Ermittler! Grab in der Tiefe Deutschland 2018 12.30 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 13.00 ZDF-History Mythos Kaufhaus - Shoppen damals und heute Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 10/20 Mittwoch, 04.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 "ZDF-History: Der Rote Baron - Manfred von Richthofen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )

