ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 28. Januar 2020

Mainz (ots)

Woche 05/20 Mittwoch, 29.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Burgen - Mythos und Wahrheit Die Zeit der Ritter Deutschland 2019 23.10 Burgen - Mythos und Wahrheit Bollwerke der Macht Deutschland 2019 23.55 Burgen - Mythos und Wahrheit Festungen und Kanonen Deutschland 2019 0.40 heute journal 1.10 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Roboter Großbritannien/Deutschland 2019 1.55 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Automobil Großbritannien/Deutschland 2019 2.35 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Flugzeug Großbritannien/Deutschland 2019 3.20 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Smartphone Großbritannien/Deutschland 2019 4.05 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Raketen Großbritannien/Deutschland 2019 4.50 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Teleskop Großbritannien/Deutschland 2019 Woche 05/20 Donnerstag, 30.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 6.20 Die Geheimprojekte der Nazis Deutschland 2017 7.05 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 7.50 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier Deutschland 2014 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom Kriminaldauerdienst Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.05 Polizei im Einsatz Brennpunkt Berlin Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 ZDF-History Die unglaublichsten Geschichten der DDR Deutschland 2012 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau Deutschland 2019 23.10 Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall Deutschland 2019 23.55 Der Doppelgänger von Ost-Berlin Deutschland 2019 0.55 heute journal 1.25 Balkan in Flammen Pulverfass Jugoslawien Deutschland 2019 2.10 Balkan in Flammen Ein Land zerfällt Deutschland 2019 2.55 Balkan in Flammen Jugoslawien in Trümmern Deutschland 2019 3.40 Albtraum Afghanistan - Todeskampf der Sowjetunion Frankreich 2019 4.25 ZDF-History Mythos Söldner Deutschland 2014 Woche 06/20 Mittwoch, 05.02. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 12.45 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 13.30 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 14.15 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 "Attentat am Obersalzberg - Geheimplan "Foxley" entfällt 15.00 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 "Geheimnisse des "Dritten Reichs": Hitler und die Frauen" entfällt 15.45 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 2019 "Geheimnisse des "Dritten Reichs": Himmlers Macht" entfällt 16.30 ZDF-History Blutiges Erbe - Geheimnisvolle Schlachtfelder im Osten Deutschland 2020 "ZDF-History: Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot" entfällt 17.15 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016 "Geheime Unterwelten der SS: Wunderwaffen und Verstecke" entfällt 18.00 ZDF-History Deutschland 1945 von oben Deutschland 2015 "Geheime Unterwelten der SS: Das Geheimnis von Stechovice" entfällt 18.45 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 "Zeichen des Bösen: Die Runen der SS" entfällt 19.15 ZDF-History Das Ende - Die letzten 100 Tage des Zweiten Weltkiegs Deutschland 2020 "Die großen Diktatoren: Hitler" um 19.30 Uhr entfällt 20.15 Ein Tag in Auschwitz Deutschland 2020 "Polenfeldzug: Der Überfall" entfällt "Polenfeldzug: Der Nervenkrieg" um 21.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 09/20 Donnerstag, 27.02. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 "Handelsware Schuppentier" entfällt ( weiterer Ablauf 10.00 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell