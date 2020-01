ZDFinfo startet "Countdown zum Kriegsende" vor 75 Jahren

ZDFinfo

Das letzte Kapitel des Zweiten Weltkrieges begann 100 Tage vor dessen Ende am 8. Mai 1945 - als der Krieg Ende Januar vor 75 Jahren nach Deutschland kam. In ZDFinfo ist am Sonntag, 26. Januar 2020, 20.15 Uhr, die erste Folge der dreiteiligen Doku-Reihe "Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage" zu sehen (am Sendetag ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek). Die Folge "Durchbruch im Osten" veranschaulicht, wie am 28. Januar 1945 die alliierten Armeen noch jenseits der deutschen Grenzen standen und die Rote Armee Landstriche in Ostpreußen und Oberschlesien eroberte. Dieser Durchbruch im Osten war der Auftakt zum Ende des "Dritten Reichs".

Die drei letzten Monate von Diktatur und Krieg bedeuteten Fanatismus und Flucht, Massenmord und Zivilcourage, Verblendung und Verzweiflung, Kampf und Kollaps. KZ-Häftlinge wurden auf Todesmärsche geschickt, Kindersoldaten starben sinnlos, Flüchtlinge ertranken in der Ostsee, Menschen verbrannten im Inferno des Feuersturms. "Countdown zum Kriegsende" erzählt die Geschichte dieser dramatischen 100 Tage anhand der zentralen Ereignisse und lässt zudem Szenen wieder aufleben, die symbolhaften Charakter für das apokalyptische Panorama des Untergangs haben.

Historiker wie Peter Longerich und Antony Beevor, Experten wie Heike Görtemaker und T.G. Otte sowie jüngere Wissenschaftler wie Maren Röger und Mirko Drotschmann analysieren die historischen Zusammenhänge und ordnen die Tage entlang der Zeitleiste ein. Drohnenflüge zu den früheren Kriegsschauplätzen, Filmmaterial aus deutschen, amerikanischen, britischen und russischen Archiven sowie seltene Fotos ermöglichen die Rekonstruktion des Geschehens in den letzten 100 Kriegstagen. Private Aufzeichnungen und Originaldokumente sorgen für bedrückende Authentizität. Graphic Novels veranschaulichen die Protagonisten in Momenten, die kein Kameramann oder Fotograf dokumentiert hat.

Die zweite Folge von "Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage: Deutschland in Trümmern" ist erstmals am Donnerstag, 27. Februar 2020, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen. Sie setzt am 6. März 1945 ein, als es noch 64 Tage bis Kriegsende waren und die Wehrmacht noch große Teile des Reichsgebiets hielt. Doch die Alliierten waren auf dem Vormarsch: Im Osten stand die Rote Armee an der Oder, im Westen war Köln das nächste große Ziel.

Am Erstausstrahlungstermin der zweiten Folge, am 27. Februar 2020, steht ab 19.30 Uhr noch einmal die Startfolge "Durchbruch im Osten" auf dem ZDFinfo-Programm. Die dritte Folge wird im zweiten Quartal 2020 in ZDFinfo zu sehen sein.

Die Reihe "Countdown zum Kriegsende - Die letzten 100 Tage" hat wieder Michael Kloft von Spiegel TV realisiert, der für ZDFinfo bereits die fünfteilige Reihe "Countdown zum Zweiten Weltkrieg" und die zwölfteilige Reihe "Der Zweite Weltkrieg" umgesetzt hat.

