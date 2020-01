ZDFinfo

Woche 04/20 Mittwoch, 22.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 UFOs Declassified - Die Geheimakten Alarmstufe Rot USA 2017 6.05 UFOs Declassified - Die Geheimakten Panik in L.A. USA 2017 6.50 Geheimnisse der Geschichte: Area 51 USA 2014 7.35 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Täterjagd Der Fall Christelle Leroy Frankreich 2018 9.05 Täterjagd Der Fall Christophe Belle Frankreich 2018 9.50 Täterjagd Der Fall Anne Barbot Frankreich 2018 10.35 Täterjagd Der Fall Brigitte Troadec Frankreich 2019 11.20 Täterjagd Der Fall Guy Georges Frankreich 2018 12.05 Ermittler! Verhängnisvoller Einbruch Deutschland 2019 12.35 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 13.05 ZDF-History Die geheimen Mordermittler der DDR Deutschland 2017 13.50 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 14.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 ZDF-History Die unglaublichsten Geschichten der DDR Deutschland 2012 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Arabischer Frühling und Bürgerkrieg Großbritannien/Syrien 2019 23.10 Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz Frankreich 2019 23.55 Wurzeln des Bösen Die Geburtsstunde des IS Frankreich 2017 0.40 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016 1.25 Geheimes Israel - Der Mossad Überlebenskampf Deutschland 2019 2.10 Geheimes Israel - Der Mossad Permanente Bedrohung Deutschland 2019 2.55 Geheimes Israel - Der Mossad Gefährliche Nachbarn Deutschland 2019 3.40 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein Australien 2018 4.20 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Die Anthrax-Ermittlungen Australien 2018 Woche 04/20 Donnerstag, 23.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Explosion im Labor Australien 2018 5.50 Rätselhafte Geschichte Hitlers Ende Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.00 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 10.45 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 11.25 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 12.10 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 12.55 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 13.40 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 14.20 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 15.05 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 15.50 Der Zweite Weltkrieg Übermacht Deutschland 2018 16.35 Der Zweite Weltkrieg Verbrannte Erde Deutschland 2018 17.20 Der Zweite Weltkrieg Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2018 18.05 Der Zweite Weltkrieg Apokalypse Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Smartphone Großbritannien 2019 21.40 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Raketen Großbritannien 2019 22.25 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Teleskop Großbritannien 2019 23.05 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 23.50 Die Geheimprojekte der Nazis Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.05 Die Wahrheit über den Holocaust Terror Deutschland 2019 1.45 Die Wahrheit über den Holocaust Ghetto Deutschland 2019 2.30 Die Wahrheit über den Holocaust Menschenjagd Deutschland 2019 3.15 Die Wahrheit über den Holocaust Mordfabriken Deutschland 2019 4.00 Die Wahrheit über den Holocaust Deportation Deutschland 2019 4.40 Die Wahrheit über den Holocaust Untergang Deutschland 2019 Woche 06/20 Sonntag, 02.02. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 0.45 Terra X Sieben Kontinente - Ein Planet Afrika Deutschland 2019 1.45 Big Pacific Der gewaltsame Ozean USA 2018 2.30 Big Pacific Der geheimnisvolle Ozean USA 2018 3.15 Big Pacific Der leidenschaftliche Ozean USA 2018 4.00 Big Pacific Der gierige Ozean USA 2018 "Leschs Kosmos: Jagen für den Artenschutz" um 4.15 Uhr entfällt 4.45 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 2018 "Leschs Kosmos: Wettlauf gegen die Flut" entfällt Woche 08/20 Dienstag, 18.02. Bitte Programmänderungen beachten: 12.45 ZDF-History Mallorca - Eine deutsche Liebe Deutschland 2018 "ZDF-History: Karl Lagerfeld - Eine deutsche Legende" entfällt 13.30 ZDF-History Wir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres Urlaubs Deutschland 2018 "ZDF-History: Tina Turner - Rockqueen. Mutter. Kämpferin." entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 16.30 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palace Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 2020 "ZDF-History: Harry und Co. - Die Windsors aus der zweiten Reihe" entfällt ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )

