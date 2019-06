TTP Germany AG

Personaldienstleister TTP: CEO Tomas Jiskra holt Investor Ewald Kopf an Bord

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das international tätige IT-Dienstleistungsunternehmen TTP hat nach dem erfolgreichen letzten Geschäftsjahr (Umsatzplus von 38%) einen wichtigen Schritt für die Zukunft gesetzt und Fahrt für weiteres Wachstum aufgenommen. Der Grazer Software-Unternehmer Ewald Kopf steigt als Investor ein und wird größter Aktionär der TTP Gruppe. Durch diese neue Partnerschaft ergibt sich eine erhebliche Stärkung der Eigenkapitalseite für die weitere Expansion, eine noch stärkere Positionierung in der Informationstechnologie und weitreichende synergetische Effekte in Bezug auf die geografische Positionierung der Unternehmensgruppe in DACH, CEE und SEE.

Das internationale Unternehmen TTP hat sich als Personaldienstleister auf die IKT-Branche, insbesondere die Digitalisierung, spezialisiert. Neben klassischer Personalvermittlung und -überlassung in der IT Branche bietet das Unternehmen auch spezielle Nearshoring-Lösungen an, um dem Fachkräftemangel in Deutschland, Österreich und CEE entgegen zu wirken.

Das abgelaufene Geschäftsjahr war ein Rekordjahr für TTP. Die Unternehmensgruppe legte erneut ein beträchtliches Wachstum an den Tag und verbuchte einen Umsatz von 19,25 Mio. Euro (2017: 13,97 Mio. Euro) und damit ein Plus von 38%. Für 2019 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 22 Mio. Euro.

"Es freut mich sehr, dass ich Ewald Kopf als Investor und Partner für TTP und mich begeistern konnte. Ewald Kopf versteht unsere strategische Ausrichtung und schätzt sowohl unsere bisherigen Erfolge als auch die Ambitionen von TTP in Hinblick auf weiteres Wachstum. Er bringt jede Menge Expertise und Erfahrung in der Branche mit und wird zukünftig zusammen mit mir die Weichen der Expansion und des wirtschaftlichen Erfolges setzen. Wir sehen für TTP aufgrund des großen Umsatzvolumens des IKT-Marktes gerade in Deutschland, Österreich und CEE sehr großes Potential und werden hier auch unsere Wachstumsstrategie weiter vorantreiben", so der CEO und Miteigentümer der TTP Gruppe, Tomas Jiskra.

Der erfolgreiche Grazer Software-Unternehmer Ewald Kopf hält nun 50% plus 1 Aktie an der TTP HOLDING AG. Der eingeschlagene Wachstumskurs der TTP Gruppe wird damit sichergestellt und mit dem bestehenden Management konsequent weiterverfolgt. Zum genauen Investitionsbetrag macht das Management keine Angaben. Bekanntgegeben wird lediglich, dass die Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung im Bereich mehrerer Millionen Euro emittiert wurden.

Vorteile durch neue Eigentümerstruktur

"Durch die neue Eigentümerstruktur steht das Unternehmen kapitalmäßig besser da denn je, und wesentliche Entscheidungen können rascher und effizienter getroffen werden als bisher. Das ist in einem international sehr herausfordernden Umfeld wichtig, denn wir wollen unser Wachstum kontinuierlich vorantreiben", so Tomas Jiskra.

"Die Partnerschaft mit Tomas Jiskra und der TTP Group ist für mich ein wichtiges und zugleich neues Kapitel. TTP hat sehr viel Potential und aus den Erfahrungen im Vertrieb und dem breiten Standortnetzwerk in DACH und CEE kann auch mein Softwareunternehmen, die SDK GmbH, zukünftig profitieren und noch schneller wachsen. Wir werden das Dienstleistungsportfolio der TTP auch bei Kunden der SDK vorstellen und mittels Cross-Sellings zusätzliche Synergien wecken und das Wachstum der TTP beschleunigen. Weiters wird zukünftig auch die SDK von TTP ein professionelles Recruiting und externe Mitarbeiter für diverse Projekte bzw. zur Spitzenabdeckung beziehen. Gemeinsam können wir so zukünftig auch große Projekte abwickeln und den Auftraggebern entsprechende Sicherheiten bieten", freut sich der Investor Ewald Kopf auf die Zusammenarbeit.

Pressekontakt:

Michael Bartl

fb communications GmbH

Lange Gasse 41/1/13

1080 Wien

m.bartl@fbcommunications.at

Handy: 0043 (0) 676 / 4000 710

Original-Content von: TTP Germany AG, übermittelt durch news aktuell