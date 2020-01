ZDFinfo

Büro 39: ZDFinfo-Doku über Nordkoreas schwarze Kassen

Wie ist es möglich, dass Nordkorea, eines der ärmsten Länder der Welt, ein Atomwaffenprogramm finanziert, mit dem es sogar die USA herausfordern kann? Antwort: dank "Bureau 39". Ziel dieser geheimen Einheit im Regierungsapparat ist die Devisenbeschaffung mit allen Mitteln, um das Regime von Kim Jong Un mit Geld zu versorgen. Die Dokumentation "Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen" zeigt erstmals am Montag, 3. Februar 2020, 20.15 Uhr in ZDFinfo (und ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek) spektakuläre Fälle und Tricks, mit denen Nordkorea seit Jahrzehnten UN-Sanktionen umgeht und sein Atomprogramm aufbaut. Rund um die Erstausstrahlung des Films von Sebastian Weis sendet ZDFinfo sechs weitere Dokumentationen über die Politik und die Gesellschaft Nordkoreas.

Nordkorea ist als eine Diktatur voller Geheimnisse bekannt. Eines davon: das Büro 39, das an allem beteiligt sein soll, was Nordkorea Geld einbringt - angeblich auch an Waffenhandel, Drogenschmuggel und Geldfälschung. Die 60-minütige Dokumentation geht der Frage nach, wie Nordkorea über das Büro 39 Geld macht, wohin dieses fließt und wie viel Geld Nordkorea verdient.

Direkt im Anschluss an die Erstausstrahlung folgt ab 21.15 Uhr in ZDFinfo die ebenfalls knapp 60-minütige Dokumentation "Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un".

Die Nordkorea-Dokus am Montag, 3. Februar 2020, in ZDFinfo in der Übersicht: 18.45 Uhr: Geheimes Nordkorea - Die sieben Säulen der Macht 19.30 Uhr: Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer 20.15 Uhr: Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen 21.15 Uhr: Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un 22.15 Uhr: Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie 23.15 Uhr: Despoten: Kim Jong II - Dynastie des Teufels 24.00 Uhr: Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer

Die Dokumentation "Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen" ist unter anderem erneut am Dienstag, 11. Februar 2020, um 7.00 und 14.15 Uhr in ZDFinfo zu sehen.

Für akkreditierte Journalisten steht die Dokumentation "Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen" im Vorführraum des ZDF-Presseportals vorab zur Verfügung.

