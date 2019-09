SAT.1

Free-TV-Premiere "Stadtlandliebe" in SAT.1: Jessica Schwarz und Tom Beck ziehen in die Provinz

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

11. September 2019. Das hippe Großstadt-Pärchen Anna (Jessica Schwarz) und Sam (Tom Beck) ist gestresst vom ruhelosen Leben im Berliner Prenzlberg. Dann haben beide die rettende Idee: Die junge Ärztin will eine leerstehende Praxis im Provinzstädtchen Kloppendorf übernehmen, der Werbetexter Sam könnte in der Idylle endlich seinen lang geplanten Debütroman verfassen. Doch es kommt ganz anders: Nicht nur, dass das gekaufte Fachwerkhaus eine Bruchbude ist - an Ruhe und Privatleben ist in dem Nest, in dem sich jeder ungefragt für die Probleme des anderen interessiert, einfach nicht zu denken ... Regisseur Marco Kreuzpaintner ("Krabat") lässt neben seinen beiden Hauptdarstellern mit Uwe Ochsenknecht, Anna Thalbach, Vladimir Burlakov oder Antoine Monot, Jr. eine Vielzahl weiterer profilierter Schauspieler in der Provinz aufmarschieren.

"Stadtlandliebe" Am Montag, 16. September 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV D 2016 Genre: Komödie Regie: Marco Kreuzpaintner

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Senior Redakteur / stellvertretender Vice President Kommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +498995071177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.presse.sat1.de Bildredaktion: Alwine März Tel. +49 [89] 9507-1141 Alwine.Maerz@ProSiebenSat1.com

Alle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.de

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell