Great-Night-Fun in SAT.1 mit Luke Mockridge, David Hasselhoff, Nora Tschirner, Jorge González, Faisal Kawusi und Atze Schröder am Freitag, 13. September

"Ein bisschen Spaß muss sein"! Luke Mockridge präsentiert mit "LUKE! Die Greatnightshow" ab Freitag, 13. September, um 20:15 Uhr in SAT.1 seine erste Personality-Prime-Time-Show. Zum Auftakt begrüßt der Entertainer u.a. Roberto Blanco, David Hasselhoff, Nora Tschirner, Jorge González und den schottischen Singer/Songwriter Lewis Capaldi. Im Anschluss übernimmt Faisal Kawusi (22:35 Uhr) die Quizmaster-Rolle für "Das Quiz für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" mit den Rategästen Ruth Moschner sowie Simon Pearce - und wird von Jörg Pilawa überrascht. Und am späten Abend (23:30 Uhr) kippt Atze Schröder als neuer "NightWash"-Moderator das Lachpulver in die Maschine mit Stand-Upper Simon Stäblein, dem 14-jährigen Internet-Phänomen Carl Josef, Newcomerin Maria Clara Groppler sowie Entertainer und Ex-"NightWash"-Moderator Luke Mockridge. So great wird der neue SAT.1 Fun Freitag, ab Freitag, 13. September 2019.

Luke Mockridge: "In meiner neuen Show 'LUKE! Die Greatnightshow' kann ich all das ausleben, was mich ausmacht und was mir Spaß macht. Wir haben in den letzten vier Jahren einen Show-Kosmos gebaut mit Leuten wie Joyce Ilg, Faisal Kawusi, dem kleinen Publikumsheld Robin, meinen Eltern und vielen mehr. Jetzt setzten wir noch einen drauf: Wir haben eine eigene Showband, die Namen auf der Gästeliste werden noch einmal größer und bekannter und unser Studio sieht aus, als wäre man am New Yorker Times Square: mit bunten LED-Flächen und sogar einer Straßenkreuzung. I like! Danke, SAT.1!"

Faisal Kawusi: "Gott sei Dank hat Jörg Pilawa keine Zeit für diese Quizshow und ich darf sie jetzt in SAT.1 moderieren. Jetzt bin ich Host und muss mich von meiner erwachsenen, reifen Seite zeigen. Natürlich nicht! Ich bin so wie ich bin. Jetzt freue ich mich sehr auf meine Gäste und viele lustige skurrile Situationen. Lasset die Spiele beginnen!"

Atze Schröder: "'NightWash' ist nicht nur Kult und eine der größten Comedy-Bühnen in Deutschland, sondern von allen Nachwuchsclubs in Deutschland, ist 'NightWash' das Original! Es gibt keinen anderen Waschsalon, in dem so viel gelacht wird. Hier hab ich mich in meiner Karriere immer wieder als Gast durchschleudern lassen - jetzt darf ich Deutschlands Comedy-Elite und -Nachwuchs als Gastgeber begrüßen. Das wird der Hammer!"

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Mit der #Greatnightshow setzt Luke Mockridge das nächste Ausrufezeichen in SAT.1! Hier kommen alle seine einzigartigen Talente aus Late-Night, Live-Comedy, Musik, Moderation und Unterhaltung mit seiner unverkennbaren Luke-Art in einer großen Prime-Time-Show zusammen. 'LUKE! Die Greatnightshow' ist der beste Einstieg in den neuen SAT.1-Fun-Freitag. Und Faisal Kawusi und Atze Schröder machen den lustigen Auftakt ins Wochenende perfekt."

"LUKE! Die Greatnightshow" wird von Lucy Pics und Brainpool TV, "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" und "NightWash" von Brainpool TV produziert. Der SAT.1 Fun Freitag, ab 13. September 2019: "LUKE! Die Greatnightshow", um 20:15 Uhr "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte", um 22:35 Uhr "NightWash", um 23:30 Uhr Mehr unter www.sat1.de/greatnightshow sowie weitere Infos, Fotos und ein Interview mit Luke Mockridge auf der Presseseite unter http://presse.sat1.de/lukemockridge. #Hashtag zur Show: #Greatnightshow

