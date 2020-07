ZDF

ZDF-Programmhinweis

Montag, 3. August 2020

Mainz (ots)

Montag, 3. August 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Corona aktuell - Dr. Christoph Specht live im Studio Schulstart im Norde - Gelingt der reguläre Unterricht? Blumenkohl-Mettwurst - Ein Rezept von Mario Kotaska Gast: Florence Randrianarisoa, Medizinerin und Moderatorin Montag, 3. August 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Touristenansturm in Oberstdorf - Fluch und Segen Expedition "Wir bleiben hier" (6) - Altmühlteich in Hamburg zu Fuß Die Oldtimerschmiede - Leidenschaft zum Beruf gemacht Montag, 3. August 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Punks und Krawalle - 25 Jahre Chaostage in Hannover Montag, 3. August 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Filmpremiere mit Uschi Glas - "Max und die wilde 7" neu im Kino Promis als Handwerke - Selbstgebautes im Trend Montag, 3. August 2020, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Identitätsklau im Netz - Was tun? Es ist inzwischen ein Massenphänomen: Betrüger stehlen die Identitätsdaten völlig ahnungsloser Menschen, um etwa im Internet illegal Verträge abzuschließen und Waren zu bestellen. Andere werden ohne ihr Zutun auf Facebook & Co. an den digitalen Pranger gestellt, was Existenzen vernichten kann. Aber wie können sich Opfer eines solchen "Identitätsklaus" wehren, wenn sie plötzlich Rechnungen erhalten für Dinge, die sie nie bestellt haben? Kann man diesen Missbrauch verhindern? Wie können sich Geschädigte schützen, wenn jemand aus Missgunst oder Rache Identitäten missbraucht und in sozialen Netzwerken diskreditierende Beiträge auf gefälschten Accounts verfasst? Wie man Identitätsklau vorbeugen kann, was die Polizei tun kann und welche rechtlichen Möglichkeiten Opfer haben, erklärt der WISO-Tipp. Urlaub im Risikogebiet - Rechte und Pflichten für Arbeitnehmer Produkte aus Hanf - Gesetzeslücken bei der Zulassung

