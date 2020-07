ZDF

Samstag, 1. August 2020

Samstag, 1. August 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Gute Idee! Barrierefreie Bahn-App Bahnfahren ist für den Journalisten und Berufspendler Kay Macquarrie seit Jahren eine Tortur. Bis er genug hat und eine App entwickelt, die das Bahnfahren für Rollstuhlfahrer erleichtert. Einfach mal in einen Zug einsteigen, ohne groß zu planen und nachzudenken. Was für die meisten Menschen ganz selbstverständlich ist, das ist für Menschen mit Behinderung meist unmöglich, denn von Barrierefreiheit ist die Deutsche Bahn noch meilenweit entfernt. Macquarrie lebt mit seiner Familie in Altenholz bei Kiel. Seine Dienstreisen nach Berlin plant er minutiös. Er schätzt zwar den "Mobilitätsservice" der Deutschen Bahn, der aber aus seiner Sicht viel zu kompliziert ist. Anmeldung mindestens 48 Stunden vor Fahrantritt, 79 Formularfelder ausfüllen. Spontan geht da nichts! Das hat er einige Jahre mitgemacht. Und dann eine Petition auf change.org gestartet. Seine Forderung: die Anmeldefrist für den Hilfsservice bei der Deutschen Bahn zu vereinfachen. Inzwischen gibt es eine digitale Lösung, die Deutsche Bahn zeigt sich interessiert. Samstag, 1. August 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Freibad gesperrt: ab in den Fluss - Riskantes Vergnügen während Corona Kommt die zweite Corona-Welle? - Die Infektionszahlen steigen wieder Oberpfalz bald ohne US-Army? - Der Truppenabzug und die Folgen Hammer der Woche - Neuer Radweg nach Uralt-Plan Sonntag, 2. August 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Mein Leipzig lob ich mir "Das Schöne so nah" - sucht "sonntags" in Leipzig. Sachsens Unistadt boomt, bietet Flair, ganz viel Grün, erstaunlich viel Wasser und natürlich revolutionäre Geschichte, Musik und Kultur. Andrea Ballschuh nimmt die Zuschauer mit auf eine Tour durch Altstadt und Umgebung, trifft Bach- und Buchbegeisterte, Künstler, Wissenschaftler und Sportler. Sie alle schwören auf Leipzig, das hip, unkonventionell und geschäftstüchtig daherkommt. Das Paulinum im Zentrum der Stadt ist Andachtsort und Aula in einem und der außergewöhnlichste und auch umstrittenste Neubau der Nachwendezeit in Leipzig. In dem 2017 eingeweihten Hauptgebäude der Leipziger Universität trennt eine Glaswand Lehre und Kirche. Neben einem Besuch der Baumwollspinnerei und den Ateliers namhafter Künstler geht es auch an das Völkerschlachtdenkmal und die Russisch-Orthodoxe Gedächtniskirche, die 1913 eingeweiht wurde. Die Kirche erinnert an die 127 000 russischen Soldaten, die an der Seite der Deutschen in die Völkerschlacht zogen, und ist heute Zentrum einer aktiven russisch-orthodoxen Gemeinde. International erfolgreiche Persönlichkeiten wie der Maler Neo Rauch (Leipziger Schule), der Gewandhaus-Kapellmeister Andris Nelsons und der Kajak-Weltmeister Jan Benzien prägen heute die Stadt, die beinah täglich selbstbewusster wird - auch, weil Unternehmen wie Porsche, BMW, aber auch die Bundesliga, zahlreiche Start-ups und Verlage das nötige wirtschaftliche Rückgrat dafür bilden. Sonntag, 2. August 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Fußball: Pokalfinale FA-Cup, England FC Arsenal - FC Chelsea Fußball: Robin Gosens Porträt über den Spieler von Bergamo Leichtathletik: DM Vorbericht US-Sport: NBA und NHL Saisonauftakt Formel 1: GP von Großbritannien Zusammenfassung aus Silverstone

