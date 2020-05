ZDF

Freitag, 22. Mai 2020

Freitag, 22. Mai 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service Täglich Moderation: Ingo Nommsen Yoga-Ecke für zu Hause - Tipps von Ann-Kathrin Otto Gebratener Spargel - Kochen mit Armin Roßmeier Schutzmaske und Haut - Tipps vom Hautarzt Schutz vor Cybermobbing - Tipps vom Bündnis gegen Cybermobbing Gast: Tom Beck, Schauspieler Freitag, 22. Mai 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Film von Laura Hohmann und Christiane Fernbacher Zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai 2020 begibt sich die "drehscheibe" mit einer Sondersendung auf eine Reise in den Nationalpark Sächsische Schweiz. Das Elbsandsteingebirge mit seinen Tafelbergen und Wäldern bietet ein eindrucksvolles Panorama. Das Filmteam trifft Menschen, die nicht zum Urlaub, sondern zum Arbeiten dort sind. Von der Biologin über den Ranger bis zur Försterin: Ihre Aufgabe ist es, die einzigartige Natur mit Tieren, Pflanzen, Steinen zu erforschen und zu erhalten. Sie setzen Wege instand, kümmern sich um den Baumbestand, erkunden Kletterwege oder verarbeiten Sandstein. Diese Menschen nehmen den Zuschauer mit auf eine ganz persönliche Reise in ihren Alltag und zu Plätzen, die Touristen oft verborgen bleiben. Bei einem Ausflug dürfen natürlich auch Pausen und Genuss nicht fehlen. In Form von drei "Küchenträumen" kredenzt Barbara Siebert ein regionales und saisonales Menü. Sie führt einen Landgasthof in der Nähe des Nationalparks und zeigt, wie man sich sächsischen Geschmack einfach nach Hause holt. Freitag, 22. Mai 2020, 17.15 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Linda gegen Langeweile - Berlins coolster Drive-in Freitag, 22. Mai 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Porträt Tom Beck - Erfolg als Sänger und Schauspieler Naomi Campbell wird 50 - Das Online-Tagebuch des Topmodels Freitag, 22. Mai 2020, 22.40 Uhr aspekte Moderation: Jo Schück Israelkritik oder Antisemitismus? - Die Debatte um Achille Mbembe und BDS Dokumentarfilm "Hope Frozen" - Muss man den Tod akzeptieren? Malerin Katharina Grosse - Neue Ausstellung im Hamburger Bahnhof Gebeutelte Kunstmetropole Berlin - Sammler ziehen ihre Kollektionen ab Amüsantes Fotobuch: "Idiotensicher" - Wie dumm kann man sich verhalten? Gast: Ute Frevert, Historikerin, Autorin "Die Macht der Demütigung" Musik: Celeste, "Stop This Flame"

