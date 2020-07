ZDF

Donnerstag, 23. Juli 2020

Mainz

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 23. Juli 2020, 0.55 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert Steven Gätjen und Maria Ehrich preisen "Sløborn", die neue Thriller-Serie von Christian Alvart, mit dem Steven Gätjen auch gesprochen hat, und reden über "Edison" und "Freies Land". Silke und Daniel Schröckert tauchen in die Lieblingsserien ihrer Kindheit ab, zu denen vor allem "Alf" gehörte, der pelzige Katzenhasser aus dem All. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Zweimal pro Woche bahnen sich Kino-Experte Steven Gätjen, Schauspielerin Maria Ehrich sowie das Cineasten-Ehepaar Silke und Daniel Schröckert einen Weg durch den Dschungel aktueller Neustarts und reden sich zu Themen aus der Film- und Serienwelt die Köpfe heiß. Immer dienstags und donnerstags, jeweils um 16.00 Uhr, laden die "Filmgorillas" neue Videos auf dem gleichnamigen ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst, das im ZDF donnerstags gegen 0.45 Uhr ausgestrahlt wird. Auch auf der Facebook-Seite von ZDFkultur und auf dem Instagram-Kanal von ZDFheute hinterlassen die "Filmgorillas" ihre Spuren.

