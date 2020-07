ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 22. Juli 2020

Mainz (ots)

Mittwoch, 22. Juli 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Brandrisiko E-Auto - Wenn die Batterie Feuer fängt Reisetipp Görlitz - Ein Ausflugs-Highlight im Osten Vegane Paprikasuppe - Ein Rezept von Armin Roßmeier Gast: Richard David Precht, Philosoph Mittwoch, 22. Juli 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Deutsch-niederländische Streife - Polizeikontrollen an der Grenze Expedition: Hamburg-Blankenese - Arbeiten auf der Fähre als Decksmann Voll im Trend: Camping - Dauercamper am Wisseler See Mittwoch, 22. Juli 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Zeremonie mit Prinz Philip - Übergabe eines Amtes an Camilla Prinz George hat Geburtstag - Williams und Kates Sohn wird sieben Guido Maria Kretschmer in Hamburg - Präsentation neuer Möbel-Kollektion Mittwoch, 22. Juli 2020, 22.15 Uhr auslandsjournal spezial: Corona global Ägypten wartet auf Touristen - Pandemie und Pyramiden Die stillen Helden von Delhi - Bestatter im Krematorium Mexikos Kartelle als Krisenhelfer - Falsche Freunde Wie Corona den Urlaub verändert - Sommer ohne Feeling

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell