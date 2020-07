ZDF

Mittwoch, 29. Juli 2020

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Mittwoch, 29. Juli 2020, 22.45 Uhr Wachgeküsst - Urlaubsparadiese mitten in Deutschland (2) Von Ostfriesland in den Schwarzwald Film von Kristin Siebert und Denise Jacobs Spanien war gestern - Schwarzwald ist heute. Corona hat die Lust auf Urlaub verändert. Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt im Jahr 2020 in Deutschland. Die Dokumentation führt quer durch die Republik, von Nord nach Süd. Die Reise geht von Ostfriesland über den Teutoburger Wald, auf einen Abstecher in die Sächsische Schweiz, über Eifel und Odenwald bis in den Schwarzwald. Ostfriesland ist das Urlaubsziel einer Familie, die in diesem Jahr statt nach Italien an die Nordsee fährt. Um den Kindern wenigstens etwas Abenteuer zu bieten, mieten sie ein Hausboot. Von Borkum bis Norderney ist fast alles ausgebucht in diesem Sommer, deshalb geht es über den Ems-Jade-Kanal. Vorbei an Leuchttürmen, Schafherden und anderer ländlicher Idylle. Der Film begleitet die Familie, die so noch nie Urlaub gemacht hat: Ostfriesland erleben, vom Wasser aus. Wer klettern will, reist in die Alpen. Normalerweise. Aber in Corona-Zeiten? Aostatal oder Dolomiten dürften manchem Aktivurlauber noch zu unsicher sein. Und warum auch in die Ferne schweifen? Mit drei Hobby-Kletterern geht es in die Sächsische Schweiz. Das Ziel ist das eher abgelegene Hinterland, nahe Bad Schandau: Sie wollen die Brosinnadel erklimmen - ein spektakulärer Plan. Auf dem Weg gen Süden zeigt die Dokumentation Bonenburg am Rande des Teutoburger Waldes als eine weitere Station. Hier liegt der Zeltplatz Abenteuerland. Es ist ein Familienunternehmen, das mit viel Herzblut von Katharina Graute betrieben wird. "Als meine Eltern vor 15 Jahren hier den Zeltplatz eröffneten, haben uns alle für verrückt erklärt." Denn der Teutoburger Wald ist nicht gerade das Urlaubsziel Nummer eins. Bisher waren es eher wenige, die hier Urlaub machen. Doch durch die Corona-Krise könnte sich das ändern. Hagelte es zu Beginn Stornierungen, läuft das Geschäft nun langsam wieder an. Katharina Graute braucht für das Sommergeschäft Unterstützung. Hilfe kommt auch von den Gästen, von Jenny und Malte aus Berlin etwa, die mal was anderes ausprobieren wollen. Sie dürfen kostenlos zelten und helfen im Gegenzug der Platzbetreiberin. Ob ihr Urlaub wirklich Urlaub wird, fragen sich auch Christina, Gregor und ihre beiden Kinder (9 und 12). Ihnen war schnell klar, dass der Urlaub im Corona-Sommer 2020 besonders werden würde. Nun rüsten sie sich für einen etwas anderen Roadtrip. Von Wachtendonk bei Düsseldorf über die Eifel bis nach Eisenach soll es gehen. Urlaub in der Eifel? Die Tourismuszahlen hier gehen seit Jahren nur in eine Richtung: zurück. Dabei bietet die Region für Touristen sehr viel, wird jedoch offenbar nicht offensiv genug beworben. Denn viel mehr als den Nürburgring dürften viele Deutsche kaum kennen. Weder die 55 Burgen und Schlösser in der Eifel noch die 150 Naturschutzgebiete. Die geschichtsträchtige Eifel muss irgendwie ihr Image aufpolieren. Vor allem für jüngere Menschen. Christina sieht es gelassen. "Das wird ein Urlaubs-Experiment: Mal gucken, wohin und wie weit wir überhaupt kommen." Der Weg ist das Ziel. Und der ist alles andere als planbar. Denn die Familie fährt zu viert in einem kleinen Oldtimer, gerade mal 17 PS stark und Baujahr 1974. Das Ende der Reise ist der Schwarzwald. Kirschtorte und Kuckucksuhr sind für manche Erinnerungen an die Reisen der Kindheit. Triberg - mehr Schwarzwald als hier ist kaum möglich. Die Kuckucksuhren und Trachten in den Schaufenstern. Und ganz oben, gleich hinter dem Sonderverkauf von Schwarzwälder Schinken, sieht man zwischen den Bäumen das Wasser schäumen: Deutschlands höchste Wasserfälle. "Für uns ist das hier die beste Form von Entschleunigung", sagt Nicole Knies - die aus Hamburg kommt und den Urlaub mit ihrem Mann und den zwei Töchtern verbringt. "Wegen der Kuckucksuhren kommt hier niemand mehr hin. Dafür können die Kinder jeden Donnerstag Ponys bemalen." "Wachgeküsst - Urlaubsparadiese mitten in Deutschland" ist eine Dokumentation über längst vergessene Regionen, altehrwürdige Orte und blinde Flecken auf der touristischen Landkarte. Mehr unter https://www.zdf.de/

