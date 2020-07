ZDF

Freitag, 17. Juli 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Urlaub im eigenen Land - Faszination Bergwandern Rezeptidee ohne Fleisch - Marios herzhafte Crêpes-Torte Welt-Emoji-Tag - Was sind die Trend-Emojis des Jahres? Gast: Barbara Bleisch, Philosophin und Autorin Freitag, 17. Juli 2020,, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Andrea Ballschuh Der Königssee-Kapitän - Unterwegs mit dem Elektroboot Expedition Deutschland: Selenter See - Mit dem Fischer auf Tour Küchenträume - Pasquales Eis mit und ohne Schuss Freitag, 17. Juli 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Auszeit Wannsee - Reisetipps vom Berliner Lieblingssee Freitag, 17. Juli 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Fototermin der holländischen Royals - Diesjähriges Sommerfoto Menschen der Woche - Diese Promis fielen auf Apanagen-Streit am dänischen Hof - Etliche Mitglieder gehen leer aus

