ZDFinfo-Programmänderung

ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 29/20 Freitag, 17.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Edward II. von England - Tödliches Spiel um die Macht Deutschland 2019 6.20 Friedrich II. - Der Staufer Ewiger Kampf mit dem Papst Deutschland 2019 7.05 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015 7.50 Der unsichtbare Feind Leben und Sterben mit dem Coronavirus Deutschland 2020 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 auslandsjournal - die doku: New York Comeback nach Corona? USA 2020 9.05 Tödlicher Funke - Flammenhölle in Kalifornien USA 2019 9.50 Alarm für Wache 5 Mit Münchens Feuerwehr im Einsatz Film von Andreas Rehm Deutschland 2019 10.35 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Wettlauf gegen die Zeit Frankreich 2019 11.20 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Übung macht den Meister Frankreich 2019 12.05 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Kampf dem Feuersturm Frankreich 2019 12.50 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010 13.35 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010 14.20 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010 15.05 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.05 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Fatale Zusammentreffen Die Hoffnung stirbt zuletzt USA 2018 21.40 Fatale Zusammentreffen Sünden der Vergangenheit USA 2018 22.25 Fatale Zusammentreffen Drei sind einer zu viel USA 2018 23.10 Fatale Zusammentreffen Tanz auf dem Pulverfass USA 2018 23.50 Fatale Zusammentreffen Die Traumfrau USA 2018 0.35 heute journal 1.05 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015 1.50 Momente der Geschichte II Wege der Deutschen Deutschland 2015 2.35 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Das Kolosseum Großbritannien 2017 3.15 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017 4.00 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Machu Picchu Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 31/20 Freitag, 24.07. Bitte Programmänderungen beachten: 9.15 Das Virus und Wir - Das ZDF in der Corona-Pandemie Deutschland 2020 "Die Atombombe im Vorgarten: Geschichten aus dem Kalten Krieg" entfällt 10.00 Corona 2020 - Der Ausbruch Schock und Versagen USA/China 2020 "Die Gesetze des Krieges - Wenn Völkerrecht gebrochen wird" entfällt 10.45 ZDFzoom Die Macht der Corona-Mythen Gefahr für die Demokratie? Deutschland 2020 "Pulverfass Jugoslawien - Balkan in Flammen" entfällt 11.15 ZDF.reportage Mit Maske nach Mallorca Das neue Urlaubsgefühl Deutschland 2020 "Radikalisierung in Bosnien - Islamisten auf dem Vormarsch" um 11.30 Uhr entfällt 11.45 ZDFzoom China, Trump und Corona Die WHO zwischen den Fronten Deutschland 2020 "Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der Staat" um 12.00 Uhr entfällt 12.15 ZDFzoom Tönnies und die Werkverträge Ausbeutung mitten in Deutschland Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Samstag, 25.07. Bitte Programmänderung beachten: 8.30 Rechte Verschwörer - Angriff von innen? Deutschland 2020 "Auf der Spur des rechten Terrors - Die sieben Geheimnisse des NSU" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )

