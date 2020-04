ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Mittwoch, 29. April 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Corona-Krise im Pflegeheim - Kontaktsperren belasten Angehörige Deko-Finish für die Wohnung - Design-Tipps von Ann-Kathrin Otto Saure Kartoffeln - Kochen mit Mario Kotaska Tanzen gegen Corona - Bewegung statt Langeweile im Lockdown Mittwoch, 29. April 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Kampf um Masken - Risiken durch Mangel Expedition Deutschland: Erfurt - Glück auf dem Wasser Küchenträume - Leons Hähnchenfilet mit Spargel Mittwoch, 29. April 2020, 17.15 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Linda gegen Langeweile - Spargelstechen Mittwoch, 29. April 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Andre Agassi wird 50 - Glückwünsche an den Sportler Welttag des Tanzes - Tanzeinlagen der Promis Mittwoch, 29. April 2020, 22.15 Uhr auslandsjournal spezial: corona global Moderation: Antje Pieper Wie das Virus Hollywood lahmlegt - Stillstand in der Traumfabrik Roms Regierung unter Druck - Der italienische Patient Südafrikas Kampf gegen das Virus - Lockdown im Township #My Corona - Die Angst vor einem verlorenen Sommer

