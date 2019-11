ZDF

"Der Demenz-Chor" - Annette Frier präsentiert das Factual-Format 2020 im ZDF

Inwieweit kann Musik, insbesondere das Singen, die Lebensqualität von an Demenz erkrankten Menschen verbessern? Dieser Frage geht "Der Demenz-Chor" (Arbeitstitel), die deutsche Adaption des BBC-Factual-Formats "The Dementia Choir", nach. Annette Frier übernimmt die Moderation des Formats im ZDF.

"Das Thema Demenz ist ebenso aktuell, wie es wichtig ist. Es begegnet uns in der gesellschaftlichen Debatte fast täglich, sei es in den Medien oder aber ganz persönlich im Alltag. Ich freue mich sehr, dass wir Annette Frier für dieses besondere Projekt gewinnen konnten", sagt ZDF-Showchef Dr. Oliver Heidemann.

Annette Frier: "Ich freue mich schon auf meine Funktion als Gastgeberin in diesem tollen Projekt. Das Thema Demenz schlummert gesellschaftlich immer noch oft in einer Tabuzone - Singen ist eine sinnstiftende, gemeinschaftliche Möglichkeit, dieser aktiv zu trotzen. Ich bin sehr gespannt."

Von der Chorgründung über die Proben bis zum großen Abschlusskonzert werden die Protagonisten von der Kölner Schauspielerin begleitet. Annette Frier wird sie zu Hause besuchen, bei den wissenschaftlichen Untersuchungen dabei sein und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei Chorproben und der Organisation des Konzertabends unterstützen.

Für den Chor werden noch Teilnehmer jeden Alters gesucht, die eine ärztlich diagnostizierte leichte bis mittelgradige Demenz/Alzheimererkrankung haben und gemeinsam mit ihren Angehörigen und Wissenschaftlern herausfinden wollen, inwieweit Musik und Gesang sich auf ihre Situation auswirken. Sie sollten in der Lage sein, in Begleitung ihrer Angehörigen an einer wöchentlich stattfindenden Chorprobe teilzunehmen. Da weniger bekannt ist, dass auch jüngere Menschen an Demenz erkranken können, werden bundesweit insbesondere Erkrankte gesucht, die unter 60 Jahre alt sind.

Die Dreharbeiten beginnen im Januar 2020 und werden bis März dauern. Produktionsort ist Köln und Umgebung. Interessierte können sich über das Kontaktformular unter www.towerproductions.de/demenzchor/ bewerben. Für Rückfragen steht das Team der Tower Productions GmbH gerne unter demenzchor@towerproductions.de zur Verfügung. Telefonisch ist das Team erreichbar unter 0221 - 96 69 3797.

