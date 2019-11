ZDF

Montag, 25. November 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger Gewalterfahrungen in der Beziehung - "Tag gegen Gewalt an Frauen" Klößchen aus Wurzelgemüse - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Hilfe durch den Therapiehund - Nach einem Trauma zurück ins Leben Gast: Ursula Karven, Schauspielerin Montag, 25. November 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Ermittlungen im Mordfall Claudia Ruf - Aufruf zu DNA-Reihenuntersuchung Expedition Deutschland: Hamburg - Baggerfahrer auf der Baustelle Die Back-Omas (1) - Rosemarie plant eine Hochzeitstorte Montag, 25. November 2019, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis Kostenexplosion im Altenheim - Wie Pflegekräfte angemessen bezahlen? Gewalt gegen Frauen - Immer weniger Plätze im Frauenhaus Stichwahl in Rumänien - Wer wird neuer Präsident? Gäste: Dominic Raacke, Schauspieler Henriette Richter-Röhl, Schauspielerin Montag, 25. November 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh Friedrichstadt-Palast feiert Jubiläum - Verzaubert seit 100 Jahren Montag, 25. November 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Helen Mirren im Film "The Good Liar" - Mit Ian McKellen vor der Kamera Julia Engelmann: München-Bummel - Porträt der vielseitigen Autorin Barbara Schöneberger: Schülerkonzert - Aufführung von "Peter und der Wolf" Montag, 25. November 2019, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Testament - So regeln Sie Ihr Erbe richtig In vielen Familien kommt es nach dem Tod eines Angehörigen zum Streit ums Erbe. Wer das verhindern will und sichergehen möchte, dass das Erbe in die richtigen Hände fällt, sollte frühzeitig ein Testament aufsetzen. Doch was genau kann man in einem Testament regeln, und wie geht das am besten? Helfen Vordrucke mit Standardformulierungen, oder ist eine individuelle Beratung von Experten ratsam? Welche Formen des Testaments gibt es überhaupt? Worauf gilt es zu achten, damit das Testament auch gültig ist? Und wo muss das Testament hinterlegt sein? Das und mehr beantwortet der WISO-Tipp. Weitere Themen: Anerkennung von Berufskrankheiten - Das Leid der Kläger Erfolgreiche Teenie-Bosse - Wenn Jugendliche Firmen gründen

