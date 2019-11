ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Mittwoch, 4. Dezember 2019, 20.15 Uhr Die schönsten Weihnachts-Hits Carmen Nebel präsentiert "Die schönsten Weihnachts-Hits" live aus München. Auch in diesem Jahr unterstützen viele Prominente die große Show-Gala zugunsten von "Misereor" und "Brot für die Welt". Wencke Myhre, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Ella Endlich, Isabel Varell, Bonnie Tyler, Francine Jordi, Alex Christensen feat. Thomas Anders, Angelo Kelly & Family, Alpin KG, Eloy de Jong und viele andere stimmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die beiden christlichen Hilfsorganisationen "Brot für die Welt" und "Misereor". Auch in diesem Jahr werden wieder viele prominente Gäste mithelfen, die Not der Ärmsten der Armen in Afrika, Asien und Südamerika zu lindern.

