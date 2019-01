Halle (ots) - Sachsen-Anhalts gestürzter AfD-Landeschef André Poggenburg sammelt Getreue, um mit ihnen auf die große politische Bühne zurückzukehren. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Mit der neuen Gruppierung "Die Nationalkonservativen" will er unzufriedene AfD-Mitglieder vom rechten Flügel vereinen. Für das Wochenende ist in Thüringen ein wichtiges Vernetzungstreffen geplant. Die Bundesspitze hat auf die Entwicklung bereits mit Parteistrafen reagiert. Sie will verhindern, dass die Gruppierung Symbole und Infrastruktur der AfD nutzt.

Poggenburg setzt auf die Zusammenarbeit mit der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung. In der AfD gibt es die Vermutung, dass der frühere Landeschef eine möglichst starke Hausmacht aufbauen, diese aus der AfD führen und mit Pegida vereinigen will. Poggenburg kokettiert offen mit der Möglichkeit einer Abspaltung: "Ja, mein Name wird genannt als einer, der dem vorangehen könnte."

