Donnerstag, 21. November 2019, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr) NATO-Außenminister-Treffen - NATO versus europäische Verteidigung Johnson versus Corbyn - Erste Debatte im britischen TV Woche der Abfallvermeidung - Live aus der Papiersortieranlage Donnerstag, 21. November 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Peter Wohlleben, Förster Studie zu Methadon gegen Krebs - Kann das Opioid helfen? Kartoffelpflanzerl mit Mangold - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Waldschäden bekämpfen - Neue Idee gegen den Borkenkäfer Donnerstag, 21. November 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Einbrüche in der Dämmerung - Wie schützt man sich vor Dieben? Auf der Suche nach den Ahnen (4) - Florian Philipp und die Politik Expedition Deutschland: Oderaue - Sozialarbeiterin im blauen Bus Donnerstag, 21. November 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Deutscher unter Kiwis - Rugby-Schüler in Neuseeland Donnerstag, 21. November 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Kristen Stewart feiert Premiere - "3 Engel für Charlie" in London Königin Margrethe liebt das Theater - Kostüme für "Die Schneekönigin" "Tribute to Bambi" in Baden-Baden - Charity-Gala mit Peter Maffay Donnerstag, 21. November 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Armutsrisiko Familie - heute Eltern, morgen arm? Gäste: Franziska Giffey, SPD, Bundesfamilienministerin Jutta Allmendinger, Soziologin, WZB-Präsidentin Johannes Vogel, FDP, MdB, Sozialpolitiker Iris Dworeck-Danielowski, AfD, familienpol. Fraktionssprecherin NRW Marie-Christine Ostermann, Unternehmerin Fee Linke, alleinerziehende Mutter

