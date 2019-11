ZDF

ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut übernimmt Vorsitz des Kuratoriums der Stiftung Lesen

Dr. Thomas Bellut, Intendant des ZDF, ist neuer Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Lesen. Er übernimmt die Aufgabe von Professor Markus Schächter. Der ehemalige ZDF-Intendant Markus Schächter, der das Kuratorium acht Jahre lang geleitet hat, wurde Ehrenkurator der Stiftung Lesen.

ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Die Menschen, vor allem die jungen, zum Lesen zu bringen, hilft der ganzen Gesellschaft. Denn Lese- und Medienkompetenz entscheiden nicht nur über den Bildungserfolg eines jeden Einzelnen, vielmehr sind sie Voraussetzung für politisches und gesellschaftliches Engagement, wirtschaftliche Entwicklung und für Integration in Deutschland."

Das Kuratorium berät die Stiftung in der Ausrichtung ihrer Programmarbeit und unterstützt sie darin, Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für ihre Ziele zu gewinnen. Das ZDF unterstützt seit 2006 als Medienpartner der Stiftung Lesen, die ihren Sitz in Mainz hat, den "Welttag des Buches" am 23. April.

Die Stiftung Lesen führt in enger Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesministerien, wissenschaftlichen Einrichtungen, Stiftungen, Verbänden und Unternehmen bundesweite Programme, Kampagnen, Forschungs- und Modellprojekte durch, zum Beispiel den bundesweiten Vorlesetag im November. Die Stiftung Lesen steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und wird von zahlreichen prominenten Lesebotschaftern unterstützt: https://stiftunglesen.de

