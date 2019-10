ZDF

Wer macht das Rennen bei der anstehenden Landtagswahl in Thüringen? Ob es für Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken für ein erneutes Regierungsbündnis aus Rot-Rot-Grün reicht, ist den Umfragen nach offen. Wie die letzte Landtagswahl im ereignisreichen Wahljahr 2019 ausgeht, können Fernsehzuschauer am Sonntag, 27. Oktober 2019, ab 17.40 Uhr live im ZDF verfolgen. Aus dem Plenarsaal des Erfurter Landtags begrüßt die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten zu einem spannenden Wahlabend im Zweiten. An ihrer Seite steht Parteienforscher Karl-Rudolf Korte für Analysen und Einschätzungen bereit. Immer die aktuellsten Zahlen und Hochrechnungen liefern ZDF-Politikchef Matthias Fornoff und die Forschungsgruppe Wahlen. Nach der "heute"-Sendung um 19.00 Uhr mit den Spitzenkandidaten der Parteien im Interview, meldet sich ab 19.25 Uhr erneut Bettina Schausten aus dem ZDF-Wahlstudio live aus Erfurt. Um 19.35 Uhr folgt die "Berliner Runde" mit Theo Koll.

Laut dem ZDF-Politbarometer Extra zu Thüringen vom 17. Oktober 2019 sah es gut eine Woche vor der Landtagswahl danach aus, dass eine Mehrheitsfindung nach der Wahl schwierig werden könnte. Welche Hoffnungen am Ende erfüllt werden, bestimmen 1,8 Millionen Thüringer am 27. Oktober 2019.

Zwei Tage vor der Landtagswahl in Thüringen berichtet das "ZDF-Morgenmagazin" am Freitag, 25. Oktober 2019, von 6.00 bis 9.00 Uhr live in "moma vor der Wahl" aus Erfurt. Redaktionsleiter und Moderator Andreas Wunn meldet sich jede halbe Stunde aus einem Gasthaus im mittelalterlichen Stadtkern Erfurts und spricht live mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien, die laut der aktuellen Umfrage bei der Wahl in Thüringen über die Fünf-Prozent-Hürde kommen dürften.

Am Wahlsonntag sind alle Infos jederzeit auf heute.de abrufbar, ergänzt um Kurzanalysen der wichtigsten Wahlthemen und die interessantesten Stimmen der Gewinner und Verlierer - ebenfalls zu finden auf facebook.com/ZDFheute/. Der gesamte Wahlabend ist auch in der ZDFmediathek live zu verfolgen.

Zur "Berliner Runde" begrüßt am Wahlsonntag gegen 19.35 Uhr der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, Gesprächsgäste aller im Bundestag vertretenen Parteien, um das Ergebnis in Thüringen und die Auswirkungen auf die Bundespolitik zu diskutieren. Als Gäste werden erwartet: Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU, Markus Blume, Generalsekretär der CSU, Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Linda Teuteberg, Generalsekretärin der FDP, Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer von Die Linke, Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen.

