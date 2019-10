ZDF

ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 41/19 Dienstag, 08.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017 6.55 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017 7.40 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017 8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.30 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017 9.15 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 10.00 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 10.40 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 11.25 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 12.10 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 12.55 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 13.40 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 14.25 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 15.05 Der Zweite Weltkrieg Übermacht Deutschland 2018 15.50 Der Zweite Weltkrieg Verbrannte Erde Deutschland 2018 16.35 Der Zweite Weltkrieg Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2018 17.20 Der Zweite Weltkrieg Apokalypse Deutschland 2018 18.05 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 23.10 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 23.50 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018 0.40 heute journal 1.05 Geheimnisse der Seele Gefährliche Experimente mit dem "Ich" Deutschland 2019 2.05 Mysterien des Weltalls Jeder Mensch ist ein Genie Mit Morgan Freeman USA 2016 2.50 Mysterien des Weltalls Was ist Realität? Mit Morgan Freeman USA 2013 3.35 Mysterien des Weltalls Das Unbewusste Mit Morgan Freeman USA 2010 4.20 Mysterien des Weltalls Gut gegen Böse Mit Morgan Freeman USA 2010 Woche 42/19 Samstag, 12.10. Bitte Programmänderung beachten: 10.00 Täterjagd Der Fall Nelly Crémel "Mördern auf der Spur: Verräterische DNA" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 14.10. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Täter im Netz Der Fall Davies USA 2019 "Täter im Netz: Der Fall Belamouadden" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 15.10. Bitte Programmänderung beachten: 9.00 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016 "Täter im Netz: Der Fall Davies" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 16.10. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.30 Spuren des Krieges Hiroshima 1945 Frankreich 2014 6.15 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 7.00 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016 7.45 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018 "Geniale Rivalen: Schusswaffen - Colt gegen Wesson" entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 18.10. Bitte Programmänderung beachten: 16.30 Wunder der Wissenschaft Rettendes Gift und brennende Hosen Großbritannien 2015 "Leschs Kosmos: Wirbelstürme - Monster auf Abwegen" entfällt "Leschs Kosmos: Fürchtet Euch! Was die Angst mit uns macht" um 17.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 17.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 44/19 Samstag, 26.10. Bitte Titeländerung beachten: 21.45 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des Planeten USA 2018 2.45 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des Planeten USA 2018 Freitag, 01.11. Bitte Titeländerung beachten: 15.30 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des Planeten USA 2018 Woche 45/19 Sonntag, 03.11. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Die sieben Geheimnisse der NVA Deutschland 2018 "Prostitution in der DDR: Verboten, geduldet, bespitzelt" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 06.11. Bitte Titeländerung beachten: 2.45 Die Klima-Detektive - Kampf um die Zukunft des Planeten USA 2018

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell