Sechsteilige Comedy-Serie "FETT UND FETT" im ZDF und in der ZDFmediathek

Die sechsteilige ZDF-Comedy-Serie "FETT UND FETT" porträtiert das Lebensgefühl junger Städter und ist ein Panorama der Lebenswirklichkeit junger Menschen, mit allem, was dazu gehört: Leben, Lieben und Lachen, Arbeiten, Feiern und Weinen. "FETT UND FETT" ist bereits ab Montag, 7. Oktober 2019, 10.00 Uhr, sechs Monate lang in der ZDFmediathek abrufbar. Am Montag, 14. Oktober 2019, 0.15 Uhr, ist die Comedy-Serie auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels im ZDF zu sehen. Die Idee zu "FETT UND FETT" stammt von Chiara Grabmayr und Jakob Schreier, die neben anderen auch das Drehbuch schrieben. Chiara Grabmayr inszenierte die Serie mit Jakob Schreier in der Hauptrolle.

"FETT UND FETT" erzählt von den Leiden des jungen Jaksch (Jakob Schreier), der nicht weiß, was er will und sich nie für etwas entscheiden kann. Als ewiger Herumtreiber begegnet Jaksch Menschen, die man täglich trifft und solchen, die man selten zu Gesicht bekommt. Zwischen Getriebensein und Treibenlassen entsteht ein Panorama der ausklingenden Jugend, mit allem, was wichtig ist: Essen, Trinken, Sex und Geld.

Das fünfteilige Prequel von "FETT UND FETT", das von Grabmayr und Schreier noch vor der Zusammenarbeit mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel produziert wurde, ist am Montag, 14. Oktober 2019, im Anschluss an die erste Staffel, ab 2.30 Uhr, im ZDF sehen. Auch die Prequel-Folgen sind bereits ab Montag, 7. Oktober 2019, in der ZDFmediathek abrufbar.

